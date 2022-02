Как сделать идеальный "голый" макияж: демонстрирует Ариана Гранде

Известная американская певица Ариана Гранде помимо совершенных стрелок, практикует делать и совершенно нюдовый мейкап.

Звезда хитов Thank u, next и Love Me Harder 28-летняя Ариана Гранде выпускает собственную линейку косметики под названием r.e.m beauty. Знаменитость любит публиковать на своей инстаграм-странице фото стильных макияжей и образов. На этот раз девушка также показала подписчикам нежный образ, используя продукты своего бренда.

Певица решила придать коже идеальный фарфоровый оттенок с нежным румянцем и не делала никакого акцента на глаза или губы. Брови Арианы были аккуратно подрисованы и подчесаны вверх.

Нюдовый макияж Арианы Гранде / Фото с инстаграма

Волосы звезда собрала и завязала в хвост, полностью открыв лицо. Выразительные карие глаза исполнительница слегка подкрасила тушью.

Реакция сети