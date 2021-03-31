Як зробити ідеальний макіяж Меган Маркл: 4 секрети від зіркового візажиста

39-річна дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вражає натуральною красою, бездоганним станом шкіри та завжди ідеальним макіяжем, який вдало підкреслює усі переваги її обличчя. Зірковий візажист Захар Грінов поділився б'юті-секретами, які допоможуть вам також мати приголомшливий вигляд.

Візажист Захар не лише відкрив таємниці ідеального макіяжу Меган Маркл, а й розповів про декілька дієвих б'юті-лайфхаків. Додавши їх у свій арсенал знань про красу, створити неймовірний мейк-апу буде просто.

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4 секрети ідеального макіяжу Меган Маркл

Правильна основа під макіяж. Герцогиня обожнювала користуватися матовим праймером, однією із функцій якого є вирівнювання тону шкіри. Тепер Меган почала наносити базу під макіяж зі світловідбиваючими частинками. Завдяки цьому засобу можна отримати омріяний ефект здорового сяйва на обличчі та доглянутого вигляду. Зірковий візажист ділиться корисним лайфхаком: спочатку нанесіть на шкіру легку базу під мейк-ап зі сяючими частинками, зачекайте трішки, аби засіб зволожив дерму, а потім переходіть до створення макіяжу декоративною косметикою.

Герцогиня обожнювала користуватися матовим праймером, однією із функцій якого є вирівнювання тону шкіри. Тепер Меган почала наносити базу під макіяж зі світловідбиваючими частинками. Завдяки цьому засобу можна отримати омріяний ефект здорового сяйва на обличчі та доглянутого вигляду. Зірковий візажист ділиться корисним спочатку нанесіть на шкіру легку базу під мейк-ап зі сяючими частинками, зачекайте трішки, аби засіб зволожив дерму, а потім переходіть до створення макіяжу декоративною косметикою. Вдалі рум'яна. Меган Маркл обирає особливий відтінок рум’ян, який створює холодний ефект сяяння на шкірі. Вона підкреслює своє овальне обличчя кількома помахами пензля, і цього достатньо. Також можна спробувати кремові рум'яна, які надають шкірі свіжого і відпочилого вигляду.