Як зробити ідеальний макіяж Меган Маркл: 4 секрети від зіркового візажиста

39-річна дружина британського принца Гаррі Меган Маркл вражає натуральною красою, бездоганним станом шкіри та завжди ідеальним макіяжем, який вдало підкреслює усі переваги її обличчя. Зірковий візажист Захар Грінов поділився б'юті-секретами, які допоможуть вам також мати приголомшливий вигляд.
Візажист Захар не лише відкрив таємниці ідеального макіяжу Меган Маркл, а й розповів про декілька дієвих б'юті-лайфхаків. Додавши їх у свій арсенал знань про красу, створити неймовірний мейк-апу буде просто.
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4 секрети ідеального макіяжу Меган Маркл
- Правильна основа під макіяж. Герцогиня обожнювала користуватися матовим праймером, однією із функцій якого є вирівнювання тону шкіри. Тепер Меган почала наносити базу під макіяж зі світловідбиваючими частинками. Завдяки цьому засобу можна отримати омріяний ефект здорового сяйва на обличчі та доглянутого вигляду. Зірковий візажист ділиться корисним лайфхаком: спочатку нанесіть на шкіру легку базу під мейк-ап зі сяючими частинками, зачекайте трішки, аби засіб зволожив дерму, а потім переходіть до створення макіяжу декоративною косметикою.
- Вдалі рум'яна. Меган Маркл обирає особливий відтінок рум’ян, який створює холодний ефект сяяння на шкірі. Вона підкреслює своє овальне обличчя кількома помахами пензля, і цього достатньо. Також можна спробувати кремові рум'яна, які надають шкірі свіжого і відпочилого вигляду.
- Використання олівця для очей замість підводки. Модні критики неодноразово засуджували герцогиня Сассекську з надмірне виділення очей чорним лайнером. Адже така товста лінія візуально робила погляд "важким", додавала йому жорсткості і строгості. Проте тепер Меган віддає перевагу легкому і класичному смокі айс. Лайфхак від візажиста: аби красиво промалювати внутрішню лінію нижніх повік і простір між віями, використовуйте темно-коричневий олівець, а потім за допомогою плоского пензля начебто відтягуючи продукт розтушовуйте олівець чи тіні рухами вниз. Таким чином вдасться досягти глибини погляду.
- Правильне підкреслення очей. Класичний смокі айс допомагає красиво підкреслити будь-який тип і розріз очей. Тому жінкам варто мати у своїй косметичні темні тіні чи коричневий кайал, як у Меган Маркл. Зірковий візажист Захар радить наносити тіні на рухомі повіки пензлем з натурального або синтетичного ворсу і розтушовувати їх, щоб зробити ідеальний макіяж у стилі класичного smoky eyes. Якщо ви прагнете додати відтінку насиченості, то використовуйте розтушований чорний кайал як основу чи спеціальну стійку базу під тіні.