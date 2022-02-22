Як зробити обличчя візуально худим: 5 модних стрижок, які сподобаються кожній жінці

За допомогою правильної стрижки можна візуально зробити обличчя більш худим. Тому варто дізнатися про наймодніші варіанти зачісок.

Якщо ви мрієте про виразні вилиці, то стрижка може стати вдалим рішенням. Інколи зріз волосся може візуально видовжити обличчя та шию.

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Стильні стрижки, що допоможуть зробити обличчя візуально худим

Французький боб

Перевага модної стрижки у практичності та невимушеності. Довжина волосся до підборіддя робить обличчя більш скульптурним та дозволяє витрачати менше часу на укладку.



Стильний боб / Фото з інстаграму @hannahkleit

Каскад

Власницям милих округлих щічок буде до вподоби багатошарова стрижка. Пасма різної дожини, що красиво обрамляють скроні та вилиці, візуально можуть видовжувати обличчя і шию.



Каскад підійде власницям круглого обличчя / Фото з інстаграму Дженніфер Еністон

Піксі

Власницям круглої форми обличчя також підійде коротка довжина волосся. Наприклад, повітряна піксі здатна "полегшити" вигляд обличчя та зробити його більш скульптурним.



Трендова зачіска / Фото Getty Images

Подовжений боб

Подовжений боб із рівним зрізом – вічна класика, яка ніколи не вийде з моди і буде личити чи не кожній жінці. Робіть ставку на завжди переможний варіант.



Стрижка, що подовжує обличчя / Фото Getty Images

Повітряний чубчик

Подовжений чубчик, як у Дакоти Джонсон – ідеальна ідея для тих, хто хоче візуально скорегувати овал обличчя, проте не прагне відмовлятись від ефектної довжини волосся.



Стильний чубчик Докоти Джонсон / Фото Getty Images