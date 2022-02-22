Как сделать лицо визуально худым: 5 модных стрижек, которые понравятся каждой женщине
Источник:Cosmopolitan
С помощью правильной стрижки можно визуально сделать лицо более худым. Поэтому стоит узнать о самых модных вариантах причесок.
Если вы мечтаете о выразительных скулах, то стрижка может стать удачным решением. Иногда срез волос может визуально удлинить лицо и шею.
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Стильные стрижки, что помогут сделать лицо визуально худым
Французский боб
Преимущество модной стрижки в практичности и непринужденности. Длина волос до подбородка делает лицо более скульптурным и позволяет тратить меньше времени на укладку.
Стильный боб / фото из инстаграма @hannahkleit
Каскад
Обладательницам милых округлых щечек будет по нраву многослойная стрижка. Пряди разной длины, красиво обрамляющие виски и скулы, визуально могут удлинять лицо и шею.
Каскад подойдет обладательницам круглого лица / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон
Пикси
Обладательницам круглой формы лица также подойдет короткая длина волос. Например, воздушная пикси способна "облегчить" вид лица и сделать его более скульптурным.
Трендовая прическа / Фото Getty Images
Удлиненный боб
Удлиненный боб с ровным срезом – вечная классика, которая никогда не выйдет из моды и будет идти едва ли не каждой женщине. Делайте ставку на всегда победный вариант.
Стрижка удлиняет лицо / Фото Getty Images
Воздушная челка
Удлиненная челка, как у Дакоты Джонсон – идеальная идея для тех, кто хочет визуально скорректировать овал лица, однако не стремится отказываться от эффектной длины волос.
Стильная челка Дакоты Джонсон / Фото Getty Images