Перевага низького хвоста з волосся із прямим проділом у його універсальності. Зачіска стане чудовим рішенням для довершення образу на прогулянку, заняття спортом, а більш нарядні варіації – для вечірніх виходів.

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Трендсеттерка Леоні Ганне надихає на ненудне створення простої зачіски. Низький хвіст можна вважати особливої частиною стилю відомої красуні: вона зазвичай носить або розпущене волосся, або збирає його на потилиці. У б'юті-арсеналі Леоні завжди багато ідей, як урізноманітнити свою улюблену укладку – додати аксесуарів чи змінити форму.

Скористайтеся прикладами стилізації низького хвоста від Леоні Ганне.

5 стильних варіантів низького хвоста

Бантик

Низький хвіст у вигляді банта був найбільш актуальним на початку 2010-х, коли модні дівчата вчилися збирати волосся за туторіалами в ютубі. Леоні Ганне могла надихнутися тією епохою, а може й ні, але на показі Carolina Herrera у рамках Тижня моди осінь – зима 2022 в Нью-Йорку інфлюенсерка продемонструвала елегантний ідеальний хвіст у згаданому стилі.



Модна зачіска / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Перев'язаний стрічкою

Якщо вам потрібно терміново перетворити простий низький хвіст на вечірню зачіску, то достатньо перев'язати його шкіряною стрічкою по всій довжині. Hair-лайфхаком Леоні Ганне скористалася для доповнення образу на шоу Proenza Schouler осінь – зима 2022.



Ефектна стилізація хвоста / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Заплетений в косу

Вдосконалювати низький хвіст можна як оригінальними, так і звичайними рішеннями. Наприклад на вечірці Versace в Лондоні трендсеттерка заплела хвіст у косу, таким чином створивши неймовірну зачіску.



Стильна укладка / Фото з інстаграму Леоні Ганне

З масивними аксесуарами

Шпильки – один із найбільш популярних трендів, які повернулися в індустрію краси з 1990-х років. Також масивні аксесуари на волоссі моделей можна було побачити на показах весна – літо 2022 Gucci, Chanel і Simone Rocha. Ганне також вирішила не нехтувати таким варіантом стилізації низького хвоста.



Низький хвіст не виходить з моди / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Із випущеними пасмами

Аби створити модний і звабливий образ, Леоні Ганне випускає пасма біля скронь і трішки підкручує їх. Локони також можна вкласти гелем у стилі Медді з "Ейфорії" або залишити волосся не біль скронь, а випустити передні пасма біля чола.



Зачіска довершує образ / Фото з інстаграму Леоні Ганне