Регулярне вкорочення кінців, правильний догляд, масаж голови справді впливають на стан волосся. Починайте зі 7 б'юті-лайфхаків, які може повторити вдома кожна жінка.
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Прості звички, які зроблять волосся красивішим
- Стрижка кінців. Навіть намагаючись відростити довге волосся, кінчики все одно слід регулярно підстригати кожні 1 – 2 місяці. Якщо час від часу позбуватися від 0, 5 сантиметра посіченого волосся, то локонам вдасться рости красивими і здоровими.
- Захист від холоду. У холодні пори року не забувайте носити головний убір, який не лише зігріває і знижує ризик різних захворювань, але й захищає шевелюру від шкідливого впливу низької температури.
- Використовуйте термозахист. Термоприлади також травмують волосся. Тому hair-експерти радять завжди перед випрямлянням, накручуванням чи висушуванням пасм наносити термозахисні сироватки й олії.
- Багатокроковий догляд. Шампунь очищує волосся, кондиціонери і маски – зволожують, живлять і зміцнюють. Усі засоби мають різні функції. Проте не завжди є необхідність купувати дорогі продукти. Інколи можна обмежитися натуральними оліями.
Як мати красиве волосся / Фото з інстаграму @mathildegoehler
- Масаж. Стан шкіри голови впливає на інтенсивність росту і здоров'я волосся. За допомогою регулярного масажу голови можна стимулювати кровообіг, що покращить стан пасм. Масаж можна робити руками або спеціальними масажними щітками, кристалами гуаша.
- Пілінг шкіри голови. На шкірі голови також потрібно регулярно видаляти забруднення й омертвілі клітини дерми. Пілінг достатньо робити 2 – 3 рази на місяць за допомогою спеціальних ексфоліантів. Результат буде помітним дуже швидко.
- Стежте за раціоном. Харчування допомагає дбати про стан волосся зсередини. Авітаміноз – одна з найпоширеніших причин сухості й ламкості волосин, тому переконайтеся, що ваш організм отримує все необхідне. Раціон обов'язково повинен включати корисні жири, вітаміни Е і D та різні мінерали.