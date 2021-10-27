Як зробити волосся красивим і здоровим: 7 лайфхаків, які доступні всім

На здоров'я і красу волосся зазвичай вагомий вплив мають прості звички, якими ви нехтуєте у повсякденному житті. Дізнайтеся про них, аби не довелося потім відновлювати сухі та ламкі пасма.

Регулярне вкорочення кінців, правильний догляд, масаж голови справді впливають на стан волосся. Починайте зі 7 б'юті-лайфхаків, які може повторити вдома кожна жінка.

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Прості звички, які зроблять волосся красивішим

Стрижка кінців. Навіть намагаючись відростити довге волосся, кінчики все одно слід регулярно підстригати кожні 1 – 2 місяці. Якщо час від часу позбуватися від 0, 5 сантиметра посіченого волосся, то локонам вдасться рости красивими і здоровими.

Навіть намагаючись відростити довге волосся, кінчики все одно слід регулярно підстригати кожні 1 – 2 місяці. Якщо час від часу позбуватися від 0, 5 сантиметра посіченого волосся, то локонам вдасться рости красивими і здоровими. Захист від холоду. У холодні пори року не забувайте носити головний убір, який не лише зігріває і знижує ризик різних захворювань, але й захищає шевелюру від шкідливого впливу низької температури.

У холодні пори року не забувайте носити головний убір, який не лише зігріває і знижує ризик різних захворювань, але й захищає шевелюру від шкідливого впливу низької температури. Використовуйте термозахист. Термоприлади також травмують волосся. Тому hair-експерти радять завжди перед випрямлянням, накручуванням чи висушуванням пасм наносити термозахисні сироватки й олії.

Термоприлади також травмують волосся. Тому hair-експерти радять завжди перед випрямлянням, накручуванням чи висушуванням пасм наносити термозахисні сироватки й олії. Багатокроковий догляд. Шампунь очищує волосся, кондиціонери і маски – зволожують, живлять і зміцнюють. Усі засоби мають різні функції. Проте не завжди є необхідність купувати дорогі продукти. Інколи можна обмежитися натуральними оліями.



Як мати красиве волосся / Фото з інстаграму @mathildegoehler