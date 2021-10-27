Как сделать волосы красивыми и здоровыми: 7 лайфхаков, которые доступны всем

На здоровье и красоту волос обычно весомое влияние оказывают простые привычки, которыми вы пренебрегаете в повседневной жизни. Узнайте о них, чтобы не пришлось потом восстанавливать сухие и ломкие пряди.

Регулярное укорочение концов, правильный уход, массаж головы действительно влияют на состояние волос. Начинайте с 7 бьюти-лайфхаков, которые может повторить дома каждая женщина.

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Простые привычки, которые сделают волосы красивее

Стрижка концов. Даже пытаясь отрастить длинные волосы, кончики все равно следует регулярно подстригать каждые 1 – 2 месяца. Если время от времени избавляться от 0, 5 сантиметра секущихся волос, то локонам удастся расти красивыми и здоровыми.

Даже пытаясь отрастить длинные волосы, кончики все равно следует регулярно подстригать каждые 1 – 2 месяца. Если время от времени избавляться от 0, 5 сантиметра секущихся волос, то локонам удастся расти красивыми и здоровыми. Защита от холода . В холодные времена года не забывайте носить головной убор, который не только согревает и снижает риск различных заболеваний, но и защищает шевелюру от вредного воздействия низкой температуры.

. В холодные времена года не забывайте носить головной убор, который не только согревает и снижает риск различных заболеваний, но и защищает шевелюру от вредного воздействия низкой температуры. Используйте термозащиту. Термоприборы также травмируют волосы. Поэтому hair-эксперты советуют всегда перед выпрямлением, накручиванием или высушиванием прядей наносить термозащитные сыворотки и масла.

Термоприборы также травмируют волосы. Поэтому hair-эксперты советуют всегда перед выпрямлением, накручиванием или высушиванием прядей наносить термозащитные сыворотки и масла. Многошаговый уход. Шампунь очищает волосы, кондиционеры и маски – увлажняют, питают и укрепляют. Все средства имеют разные функции. Однако не всегда есть необходимость покупать дорогие продукты. Иногда можно ограничиться натуральными маслами.



Как иметь красивые волосы / Фото из инстаграма @mathildegoehler