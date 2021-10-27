Как сделать волосы красивыми и здоровыми: 7 лайфхаков, которые доступны всем
27 октября 2021 , 23:09Читати новину українською
Источник:Harper's Bazaar
На здоровье и красоту волос обычно весомое влияние оказывают простые привычки, которыми вы пренебрегаете в повседневной жизни. Узнайте о них, чтобы не пришлось потом восстанавливать сухие и ломкие пряди.
Регулярное укорочение концов, правильный уход, массаж головы действительно влияют на состояние волос. Начинайте с 7 бьюти-лайфхаков, которые может повторить дома каждая женщина.
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Простые привычки, которые сделают волосы красивее
- Стрижка концов. Даже пытаясь отрастить длинные волосы, кончики все равно следует регулярно подстригать каждые 1 – 2 месяца. Если время от времени избавляться от 0, 5 сантиметра секущихся волос, то локонам удастся расти красивыми и здоровыми.
- Защита от холода. В холодные времена года не забывайте носить головной убор, который не только согревает и снижает риск различных заболеваний, но и защищает шевелюру от вредного воздействия низкой температуры.
- Используйте термозащиту. Термоприборы также травмируют волосы. Поэтому hair-эксперты советуют всегда перед выпрямлением, накручиванием или высушиванием прядей наносить термозащитные сыворотки и масла.
- Многошаговый уход. Шампунь очищает волосы, кондиционеры и маски – увлажняют, питают и укрепляют. Все средства имеют разные функции. Однако не всегда есть необходимость покупать дорогие продукты. Иногда можно ограничиться натуральными маслами.
Как иметь красивые волосы / Фото из инстаграма @mathildegoehler
- Массаж. Состояние кожи головы влияет на интенсивность роста и здоровье волос. С помощью регулярного массажа головы можно стимулировать кровообращение, что улучшит состояние прядей. Массаж можно делать руками или специальными массажными щетками, кристаллами гуаша.
- Пилинг кожи головы. На коже головы также нужно регулярно удалять загрязнения и омертвевшие клетки дермы. Пилинг достаточно делать 2-3 раза в месяц с помощью специальных эксфолиантов. Результат будет заметным очень быстро.
- Следите за рационом. Питание помогает заботиться о состоянии волос изнутри. Авитаминоз – одна из самых распространенных причин сухости и ломкости волос, поэтому убедитесь, что ваш организм получает все необходимое. Рацион обязательно должен включать полезные жиры, витамины Е и D и различные минералы.