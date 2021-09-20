Арсенал із домашніх продуктів для догляду за шкірою і волоссям повинен бути у кожної дівчини. Рисова вода, яку застосовували для проведення б’юті-процедур ще з давніх часів, заслуговує особливої уваги.

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Рисова вода – секрет краси азіатських дівчат

Користь рисової води для шкіри

У складі рисової води є амінокислоти, антиоксиданти, зокрема ферулова і фітинова кислоти, вітаміни і мінерали, які здатні сповільнити процес старіння шкіри та посприяти її омолодженню на клітковому рівні. Завдяки властивостям перелічених елементів рисова вода знижує активність еластази – ферменту, який провокує передчасне старіння шкіри та утворення зморшок. У результаті продукт допомагає зберегти еластичність дерми та продовжити її молодість.

Зокрема, варто згадати про освітлювальні та заспокоювальні властивості рисової води. Адже вона містить крохмаль, який сприяє зменшенню почервоніння, запалення, а також знімає подразнення та охолоджує шкіру, яка постраждала від опіків сонячними променями.

Перевага рисової води у тому, що нею можуть користуватися жінки з різними типами шкіри. Рідина відновлює захисний бар'єр епідермісу і запобігає надмірному пересушуванню. Також власницям жирної і проблемної шкіри знадобиться згаданий продукт, щоб звузити пори, зменшити кількість висипання і нормалізувати роботу сальних залоз.

Для догляду за шкірою рисову воду можна використовувати по-різному: приготувати на її основі домашні маски для обличчя (навіть тканинні), застосовувати замість тоніка чи щоденно ополіскувати дерму під час вмивання.



Домашні інгредієнти для краси шкіри і волосся / Фото з інстаграму @luvaj

Користь рисової води для волосся

Щодо волосся, то рисова вода володіє кількома корисними властивостями: захищає шевелюру від агресивного впливу УФ-променів і різких температурних стрибків, робить пасма менш ламкими і більш міцними, пружними. Спробуйте регулярно ополіскувати волосся рисовою водою після використання шампуню, щоб відновити кислотно-лужний баланс і секретну функцію сальних залоз, а також скоротити відсоток випадіння волосин і стимулювати активний ріст.