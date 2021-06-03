Існує 5 поширених помилок, які допускають багато дівчат під час демакіяжу. Тому про них слід дізнатися, бо через них можна погіршити стан шкіри.
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5 помилок при знятті макіяжу
- Використання неправильного засобу. Для видалення макіяжу на шкірі навколо очей потрібно використовувати спеціальний засіб. Адже дерма там ніжніша, ніж на інших ділянках обличчя, тому й догляд їй потрібен більш делікатний. Спеціалізовані продукти м'яко очищують, розчиняють дуже стійкі туш і підводки, доглядають за шкірою і живлять її. Якщо користуватися не призначеним для шкіри очей засобом, то він може травмувати ніжну шкіру, зневоднити її і пришвидшити процеси старіння.
- Робите все поспіхом. Неякісний демакіяж може стати причиною проблем не лише зі шкірою, але й здоров’ям очей. Якщо залишки тонального засобу просто закупорюють пори і провокують появу акне, то погано змита туш може спровокувати кон'юнктивіт.
- Ігноруєте змивання макіяжу. З декоративною косметикою на обличчі не можна засинати навіть тоді, коли ви дуже втомлені. Адже під час сну шкіра відновлюється і їй потрібне чисте середовище, а залишки макіяжу і бруду можуть призвести до подразнення, появи акне та інших серйозних проблем.
- Не змиваєте засіб для демакіяжу. На міцелярній воді часто можна побачити надпис "не вимагає змивання". Але після використання такого засобу завжди потрібно ретельно вмитися простою водою. Після використання міцелярної води на обличчі залишаються міцели, які сушать шкіру, а також дрібні частинки косметики і бруду, які можуть непомітно закупорювати пори, а згодом й викликати подразнення і акне.
- Забагато ентузіазму. Намагаючись очистити шкіру, зберігайте баланс, щоб ще більше їй не нашкодити. Тому не варто надто активно терти обличчя ватними дисками чи розтирати його рушником після вмивання. Таким чином можна травмувати дерму, спровокувати запалення і подразнення. Альтернативою можуть слугувати паперові серветки, які мінімізують потрапляння бактерій в шкіру. Також важливо не витирати повністю обличчя. Нехай на ньому залишається трішки вологи, яку потім "закриє" в шкірі зволожувальний догляд.