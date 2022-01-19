Якщо ви прагнете змінити імідж, але не готові прощатися з довжиною свого волосся, то трендова стрижка нового року стане найбільш вдалим рішенням. Зверніть увагу на старий-добрий каскад.
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Єдина стрижка, яка пасуватиме всім у 2022
Стрижка у стилі каскад була на піку популярності у 90-х. Знаменитою прихильницею каскаду була Дженніфер Еністон у ролі Рейчел, головної героїні культового серіалу "Друзі".
Особливість модної стрижка, яка личить всім, полягає у пасмах різної довжини, що красиво обрамляють обличчя. Така техніка також надає волоссю легкості й додаткового об'єму. Каскад ідеально підкреслює переваги обличчя, допомагає скорегувати овал, роблячи його більш скульптурним.
Провідні hair-стилісти і користувачі соціальних мереж звикли каскад називати shag. Таким чином вони наголошують, що стрижка підійде будь-якій текстурі волосся, зокрема кучерявим пасмам надасть ефекту повітряності та полегшить щоденний процес вкладання.
Надихайтеся зачісками зірок, які свого часу вже встигли спробувати каскад.
Модна зачіска Селени Гомес / Фото з інстаграму Ханга Ваннго
Каскад / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse
Універсальний спосіб оновлення іміджу / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse
Неймовірна Дженніфер Лопес із каскадом / Фото з інстаграму Кріса Епплтона
Кайя Гербер з новою стрижою / Фото з інстаграму моделі
Каскад на кучерявому волоссі / Фото з інстаграму @ellabalinska