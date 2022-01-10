Починати новий рік із чистого аркуша варто з модної зачіски. Експериментуйте зі стилями і знаходьте свою ідеальну укладку на 2022 рік.

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Зіркові зачіски, які у 2022 носитимуть всі

Шеггі середньої довжини

"Кошлата" стрижка буде актуальною у 2022. Проте важливо не робити зачіску дуже короткою. Довжина до плечей і чубчик, які були у Майлі Сайрус і Кайї Гербер, матимуть чудовий вигляд.



Шеггі Кайї Гербер / Фото з інстаграму моделі

Рейчел 2.0

Зачіска, натхненна образом Рейчел із культового серіалу 90-х "Друзі", переживає другу хвилю популярності. Туму сміливо повторюйте багатошарові розрізи, м'які та важкі пасма, які красиво обрамлятимуть обличчя.



Модна стрижка / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Боб із тупим зрізом

Повернення ще однієї hair-тенденції з 90-х. Наприклад, Селена Гомес вирішила носити боб із тупим зрізом, який унікальний завдяки гладкому укладанню і грайливому стилю.



Стильний боб Селени Гомес / Фото з інстаграму Ханга Ваннго

Виразний проділ у центрі

Тікток посприяв популяризації тренду на проділ посередині. Тому це найпростіший спосіб зробити нову зачіску – змінити проділ.



Укладка, яку легко повторити / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Біксі

Зачіска Лізи Рінни також знову в моді – це стрижка, яка має довжину бобу і форму піксі. Вона така ж рвана і багатошарова як боб, дуже добре підкреслює жіночність і робить образ грайливим. Зараз її вже носять Габріель Юніон, Ніколь Кідман, Енн Гетевей та інші зірки.



Флоренс П'ю показує біксі / Фото Getty Images

Голлівудський об'єм 60-х

У 2022 популярною буде голлівудський об'єм на волоссі. Досягти бажаного ефекту можна за допомогою плойки великого діаметру або бігудів. Перед накрученням локонів скористайтеся спеціальним мусом, який візуально потовщує пасма і створює текстуру.



Розкішні локони / Фото з інстаграму Адель

Чубчик

Зберігайте комфортну довжину і водночас кардинально змінюйте імідж. В цьому році чубчик може бути "шторкою", французьким, коротким чи іншим, але усі стилі вимагають ретельного догляду.



Чубчики не виходять з моди / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Багатошарові локони 70-х

Шари у зачісках – головний hair-тренд 2022. На довгому волоссі ідеальним буде варіант Джей Ло – шари обрамляють обличчя, а на маківці більш коротке волосся створює необхідний об'єм.



Джей Ло з красивою зачіскою / Фото з інстаграму Кріса Епплтона