Яка модна стрижка 2022 личитиме всім: показують Джей Ло і Селена Гомес

Трендсеттери надихають на б’юті-зміни. У 2022 модною буде стрижка, яка личитиме різним типам зовнішності. Це вже встигли продемонструвати на власному прикладі Селена Гомес, Дженніфер Лопес, Кайя Гербер та інші.

Якщо ви прагнете змінити імідж, але не готові прощатися з довжиною свого волосся, то трендова стрижка нового року стане найбільш вдалим рішенням. Зверніть увагу на старий-добрий каскад.

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Єдина стрижка, яка пасуватиме всім у 2022

Стрижка у стилі каскад була на піку популярності у 90-х. Знаменитою прихильницею каскаду була Дженніфер Еністон у ролі Рейчел, головної героїні культового серіалу "Друзі".

Особливість модної стрижка, яка личить всім, полягає у пасмах різної довжини, що красиво обрамляють обличчя. Така техніка також надає волоссю легкості й додаткового об'єму. Каскад ідеально підкреслює переваги обличчя, допомагає скорегувати овал, роблячи його більш скульптурним.

Провідні hair-стилісти і користувачі соціальних мереж звикли каскад називати shag. Таким чином вони наголошують, що стрижка підійде будь-якій текстурі волосся, зокрема кучерявим пасмам надасть ефекту повітряності та полегшить щоденний процес вкладання.

Надихайтеся зачісками зірок, які свого часу вже встигли спробувати каскад.



Модна зачіска Селени Гомес / Фото з інстаграму Ханга Ваннго



Каскад / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse



Універсальний спосіб оновлення іміджу / Фото з інстаграму @sukiwaterhouse



Неймовірна Дженніфер Лопес із каскадом / Фото з інстаграму Кріса Епплтона



Кайя Гербер з новою стрижою / Фото з інстаграму моделі



Каскад на кучерявому волоссі / Фото з інстаграму @ellabalinska