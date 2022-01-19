Какая модная стрижка 2022 пойдет всем: показывают Джей Ло и Селена Гомес

Трендсеттеры вдохновляют на бьюти-изменения. В 2022 году модной будет стрижка, которая подойдет разным типам внешности. Это уже успели продемонстрировать на своем примере Селена Гомес, Дженнифер Лопес, Кайя Гербер и другие.

Если вы хотите изменить имидж, но не готовы прощаться с длиной своих волос, то трендовая стрижка нового года станет наиболее удачным решением. Обратите внимание на старый добрый каскад.

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Единственная стрижка, которая подойдет всем в 2022 году

Стрижка в стиле каскад была на пике популярности в 90-е. Знаменитой поклонницей каскада была Дженнифер Энистон в роли Рэйчел, главной героини культового сериала "Друзья".

Особенность модной стрижки, которая подходит всем, заключается в прядях разной длины, красиво обрамляющих лицо. Такая техника также придает волосам легкость и дополнительный объем. Каскад идеально подчеркивает преимущества лица, помогает скорректировать овал, делая его более скульптурным.

Ведущие hair-стилисты и пользователи социальных сетей привыкли каскад называть shag. Таким образом они отмечают, что стрижка подойдет любой текстуре волос, в частности кудрявым прядям придаст эффект воздушности и облегчит ежедневный процесс укладки.

Вдохновляйтесь прическами звезд, которые в свое время уже успели попробовать каскад.



Модная прическа Селены Гомес / Фото из инстаграма Ханга Ваннго



Каскад / Фото из инстаграма @sukiwaterhouse



Универсальный способ обновить имидж / Фото из инстаграма @sukiwaterhouse



Невероятная Дженнифер Лопес с каскадом / Фото из инстаграма Криса Эпплтона



Кайя Гербер с новой стрижкой / Фото из инстаграма модели

Каскад на вьющихся волосах / Фото из инстаграма @ellabalinska