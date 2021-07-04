Некоторые косметические средства справедливо можно назвать предметами первой необходимости, когда нужно быстро сделать мейк-ап. Существует 5 универсальных предметов, которые подойдут каждой красавице.
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5 бьюти-средств, которые должны быть в каждой косметичке
- Салфетки для снятия макияжа. Чтобы в любой момент снять макияж или подправить его, у вас всегда должны быть в запасе салфетки, которые моментально помогут решить проблему: одиночные удобно брать с собой, а большую упаковку можно хранить в машине или в ящике рабочего стола.
- Основа под макияж естественного тона. Попробуйте использовать светоотражающий продукт, который содержит антиоксиданты и защищает кожу от солнечных лучей, а также легко распределяется по лицу. Выбирайте основу, которая подойдет вашему типу кожи и индивидуальным потребностям.
- Пудра. Средство следует наносить на основу под макияж или сразу на "голую" кожу, чтобы у нее был гладкий и отдохнувший вид. Чтобы пудра дала эффектный результат, наносите ее профессиональной пушистой кистью.
- Тушь. Такой бьюти-продукт – маст-хэв каждой косметички. С помощью туши можно подчеркнуть взгляд, освежить образ, превратить дневной макияж в вечерний.
- Бальзам для губ. Косметическое средство нужно каждой девушке в любое время года. Однако летом стоит выбирать бальзам для губ с SPF-защитой, а зимой – с жирной текстурой. Используйте его в течение дня, обновляя при необходимости, примерно каждые 2 часа.