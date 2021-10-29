Які продукти їсти, щоб мати розкішне волосся: Аніта Луценко поділилася секретами

Українська спортсменка та зіркова тренерка зі схуднення Аніта Луценко на своїй інстаграм-сторінці, де у неї понад 1 мільйон підписників, ділиться не лише дієвими фітнес-порадами, але й секретами краси. Цього разу експертка розповіла, які продукти потрібно їсти, щоб волосся було розкішним.

Аніта Луценко знає, що між харчуванням і здоров’ям волосся існує прямий зв'язок. Тому вона розсекретила, чим можна розбавити свій раціон і в результаті покращити стан пасм.

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Які продукти їсти, щоб волосся було здоровим і красивим

В інстаграм-дописі Аніта Луценко опублікувала список продуктів, які повинні бути в раціоні кожної дівчини, "щоб волосся чудово колосилося, було блискучим і не випадало".

Достатня кількість білка – м'ясо, риба, яйця, курятина, індичатина, сир, морепродукти.

Червоне м’ясо 1 – 2 рази на тиждень слугує ідеальним джерелом заліза.

Вітамін C для кращого засвоєння заліза – перець, броколі, цитрусові, ківі, зелень, капуста.

Здорові жири в раціоні – масло, сметана, горіхи, насіння, авокадо.

Аніта також зазначила, що харчування повинно бути різноманітним – таким чином організм зможе отримати максимум вітамінів і мінералів.

Щодо споживання кави, то зіркова тренерка рекомендує його обмежити: "Не варто випивати по 10 чашок чаю і кави на день. Це перешкоджає засвоєнню вітамінів і мінералів".



Волосся і харчування / Фото з інстаграму Аніти Луценко