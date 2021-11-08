Яким буде головне фарбування року: зірки і моделі вже спробували total blonde – ефектні фото

Total blonde – головне фарбування року вже приміряли зірки і моделі, які довели, що чим світліше волосся, тим краще. Знебарвлення від коренів до кінчиків пасм може витіснити натуральні еіртач, шатуш і балаяж.

Навіть Біллі Айліш несподівано наважилася перевтілити свою зелено-чорну шевелюру на біляву. Її б’юті-зміни спричинили справжні фурор у соціальних мережах, а фото в новому образі зібрали сотні тисяч вподобань. Приклад популярної співачки надихає.

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Total blonde – головне фарбування року

Відколи Біллі Айліш пофарбувала волосся в однотонний світлий відтінок, пройшло півроку. З тих пір білявками стали чимало зірок і моделей. Якщо ви наважилися на зміни у зовнішності, то варто дізнатися, як виглядає сучасний "блонд" сьогодні.

Лісса Ренн змінювала колір пасм Біллі. Майстриня вже працює з іміджем зірки понад 6 років. На перший погляд може здатися, що відома колористка забула затонувати волосся після знебарвлення, але все має певну мету.



Фарбування волосся в білявий колір / Фото з інстаграму Біллі Айліш

Деніел Мун, власник салону Hair, зазначає: "Блонд не повинен бути занадто попелястим або сірим". Експерт разом з креативним директором салону Virtue Labs Адіром Абергелем створювали рудувато-персиковий відтінок волосся Крістен Стюарт, який вона вперше продемонструвала на Каннському кінофестивалі. "Ми обидва любимо цікаві, унікальні відтінки сирого блонду. Працювати разом було весело – ми хотіли знайти баланс між натуральним і ледь казковим кольором, який би підкреслював відтінок шкіри та очей Крістен", – розповів Деніел Мун.



Модне фарбування волосся Крістен Стюарт / Фото з інстаграму @majormoonn

Сучасний тренд Old Hollywood Blonde отримав свою назву завдяки головним білявкам Голлівуду ХХ століття. Сучасний comeback свого часу пробували Мерилін Монро, Джейн Менсфілд, Діана Дорс, які не знали про техніку еіртач чи фіолетові шампуні. Тому вони повністю знебарвлювали волосся, і теплий підтон мав особливо ефектний вигляд під яскравим світлом софітів. Згодом "блонд" полюбили рок-зірки – Деббі Гаррі, Кортні Лав. Їхній приклад надихнув Майлі Сайрус – жовтуватий "блонд" вона носить з відрослими коренями і стрижкою шеггі.

Однотонний блонд виглядає класично і зухвало водночас. Залежно від укладки або її відсутності, можна відчути себе як в елегантних 1950-х, так і в гранжевих 1990-х,

– додає Деніел Мун.

Повторити total blonde може кожна жінка. Вслід за сучасним Голлівудом hair-тренд підхопили моделі. Однією з перших була Айріс Лоу, яка не обмежилася знебарвленням, а зробила стрижку машинкою. Італійка Вітторія Черетті дебютувала з новим іміджем перед Met Gala, а свій перший показ в образі білявки провела для Valentino. Британка Франческа Саммерс разом із волоссям знебарвила і брови.

"Блонд" – чим світліше, тим краще – на піку популярності модних тенденцій, як ніколи раніше.



Total blonde / Фото з інстаграму @vittoria



Рудувато-персиковий "блонд" / Фото з інстаграму @majormoonn



Трендове фарбування і стрижка Майлі Сайрус / Фото з інстаграму співачки



Біляві локони в моді / Фото з інстаграму @fransummers