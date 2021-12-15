Гламурная красавица делится своими аутфитами и бьюти-перевоплощениями с помощью фотографий в инстаграме, где у нее почти 26 миллионов подписчиков. 34-летняя трендсеттер обычно делает акцент на своих роскошных голливудских локонах, а также – на выразительных глазах и пухлых губах.

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Интересно и то, что в образе для Кьяры главное, чтобы наряд идеально гармонировал с макияжем и прической. С тех пор как она запустила первую собственную линейку косметики, то часто использует ее для создания гламурных мейкапов.

Напомним, что, кроме бренда одежды и сумочек, Кьяра Ферраньи решилась на запуск бьюти-линейки. Автор одного из самых успешных в мире блогов The Blonde Salad представила декоративную косметику в фирменной розовой упаковке с логотипом из голубых глаз бренда Chiara Ferragni с длинными черными ресницами. Коллекция включает 3 оттенка помады, тушь, палетку теней, румяна и гель для бровей. Цены на продукты колеблются от 20 до 49 евро.

Итальянская инфлюэнсер одной из первых демонстрирует не только модные тренды, перенося самые интересные дизайнерские идеи с подиумов на улицы Милана, но и испытывает новые и популярные бьюти-техники. Например, она успела попробовать радужный макияж глаз с мерцающими пигментами. Идея мейкапа прекрасно дополнит новогодний образ.

Не только новинками: Кьяра также обожает вечно модные классические прически с начесом, завитыми локонами, пучки, низкие хвосты, макияж с акцентом на красные губы, аккуратно зачесанные вверх брови, много корректора на лице, монохромный мейкап, smokey eyes и total nude.

Перечисленные бьюти-решения можно легко интегрировать в праздничный look. Гламурный внешний вид – то, что нужно для встречи Нового 2022 года. Вдохновляйтесь образами стильной блогерши и приготовьтесь сиять на праздничной вечеринке.

Бьюти-образы на Новый год от Кьяры Ферраньи



"Волчьи брови", красные губы, гладкие волосы – идеально / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Гламурный макияж, пляжные волны, стильные косички – сможет повторить каждая девушка / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Нюдовый макияж всегда в тренде / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Нежный бьюти-образ подойдет любому типу внешности / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Эффектные смоки айз и гладкий пучок / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Роскошные стрелки и беззаботная "мальвинка" – лучший микс / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Розового на Новый год много не бывает / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Голливудская прическа и неповторимый мейкап / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Сказочный бьюти-образ, который завораживает / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Ярко и со вкусом / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи