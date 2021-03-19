Який манікюр подобається чоловікам на жіночих руках: топ-3 відтінки

Інколи уявлення жінок та чоловіків про красу бувають різними: ви можете спішити зробити модний пірсинг на довгих нігтях, а ваш коханий не зрозуміє тренду. Звісно, вибір за вами, який нейл-дизайн створювати, але цікаво дізнатися, які відтінки на нігтях жінок подобаються чоловікам.

У манікюрі головне, аби він підходив до вашого стилю та подобався вам, але інколи б’юті-вподобання чоловіків дивуються. Наприклад, вони у захваті, коли у жінки навіть манікюр пристрасний.

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Топ-3 відтінки лаку для нігтів, які найбільше подобаються чоловікам

Класичний червоний

У чоловіків такий відтінок на нігтях асоціюється зі сексуальністю, розкішшю і впевненістю у собі, як й одяг та помада червоного кольору. Такий класичний манікюр не лише не втрачає актуальності вже тривалий час, але й є фаворитом чоловіків.

Нюдове покриття або зовсім без нього

Для кожного чоловіка важливо, аби нігті у дівчини були акуратними. А нюдовий манікюр максимально наближений до натуральності, що додає рукам особливого ніжного вигляду. Також можна відмовитися від використання будь-якого кольорового лаку, але не забувайте доглядати за нігтями, зберігати їх у чистоті, підпилювати і регулярно позбуватися від кутикули та загрубілої шкіри навколо нігтьової пластини.

Рожевий

У топ-3 відтінки для манікюру, за версією чоловіків, повинен увійти рожевий відтінок. Адже він символізує грайливість, жіночність та приємний ледь легковажний настрій.