Если вы не знаете, какой маникюр сделать на осень, то стоит обратить внимание на варианты от экспертов. Обычно Бетина фотографирует маникюр на коротких ногтях, но такие идеи можно смело повторять и на длинной ногтевой пластине. Голая графика, pin-up френч или дискобол – выбор за вами.

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Напомним, что с помощью маникюра можно не только придать рукам ухоженный вид, но и сделать в целом любой образ более стильным. Также идеальный осенний маникюр предполагает сочетание золотистых, шоколадных, бронзовых и хаки оттенков, которые напоминают цвета опавших листьев.

Что касается декора, то для маникюра на сезон осень – зима 2021 – 2022 подойдут простые рисунки, изображения и мазки в модных цветах. Также популярными будут текстуры, которые позволяют совместить на ногтях одновременно минималистичный и трендовый дизайн в разных оттенках, а также – абстракция, чтобы интересно дополнить любой маникюр.

7 модных идей для осеннего маникюра

Нейл-дизайн в стиле pin-up



Оригинальный френч / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Влюбитесь в красную осень



Модный маникюр в бордовом оттенке / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Осенний микс



Сочетание белого, коричневого, черного в осеннем маникюре / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Маникюр в стиле фортепиано

Тень океана



Микс морских оттенков / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Дискобол на ногтях



Модный маникюр на осень / Фото из инстаграма Бетины Гольдштейн

Украшение осенних будней