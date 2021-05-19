Який педикюр буде модним у сезоні весна – літо 2021: головний тренд

Модний і красивий педикюр є важливою складовою літнього образу, коли ви починаєте носити відкрите взуття. Цього року не буде багато трендів педикюру. Лише один тренд буде найбільш популярним.

Аби вам було легше вибирати дизайн для педикюру, варто дізнатися, що буде в моді у сезоні весна – літо 2021. Nude pedicure довго намагався стати лідером б'юті-тенденцій. Цього року йому вдалося.

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Наймодніший педикюр весни – літа 2021

Головним трендом у педикюрі 2021 буде nude. Вже декілька років можна було спостерігати nude pedicure серед інших трендів педикюр. Зазвичай він програвав червоним, синім, напівпрозорим і покриттям у тон взуття. Цього року педикюр у нюдових відтінках фігурував на авторитетних модних показах і завоював 1 місце в топі.

Ніжні та модні ідеї для педикюру у стилі nude демонстрували моделі Chanel, Dior, Loewe, Isabel Marant. Саме найбільш респектабельні модні доми назвали nude pedicure головним трендом сезону. Можливо, ви також надихнетеся прикладами з модних показів, і наважитеся оголити свої стопи із трендовим педикюром.

Ідеї для нюдового педикюру



Salvatore Ferragamo / Фото Vogue



Boss / Фото Vogue



Chanel / Фото Vogue



Dior / Фото Vogue



