Яскраве весняне фарбування волосся: як голлівудська акторка Сара Хайланд змінила імідж

Зірка популярного серіалу "Американська сімейка", голлівудська акторка Сара Хайланд зробила кардинальне весняне б’юті-перевтілення. Знаменитість пофарбувала своє волосся у рудий колір, який є головним hair-трендом 2021.

Сара Хайланд поділилася світлинами, на яких позує з яскравими локонами, зі своїми майже 8 мільйонами підписників на інстаграм-сторінці. 30-річна відома красуня раніше експериментувала з різними відтінками волосся, але такий гарячий і трендовий колір обрала вперше.

Сара Хайланд зробила модне весняне фарбування волосся

Колористка Ніккі Лі зі салону Nine Zero One у Західному Голлівуді, яка працювала над створенням нового мідного кольору волосся Сари, каже, що акторка давно хотіла змінити імідж, а новий відтінок вийшов ідеальним.

Пофарбувати когось у рудий – легше сказати, ніж зробити. Залежно від пористості волосин, іноді мідний колір може мати синій підтон,

– пояснює Ніккі Лі.

Зіркова колористка розповіла, що вона попередньо робила для волосся Сари Хайланд процедуру за допомогою засобів In Common's Crystal Cashmere, яка сприяє зміцненню локонів. Зокрема, Ніккі додає, що мідний колір волосся личить тону шкіри голлівудської знаменитості, а руді відтінки для фарбування шевелюри є однією з найбільших б’юті-тенденцій весни 2021: "Коли надворі теплішає, настає чудовий час додати тепла своєму волоссю. Я люблю мідно-червоний колір, оскільки такі зміни можуть вплинути на людей більше, ніж ви думаєте".

Сара Хайланд опублікувала вже 2 селфі у новому образі. До першої світлини зірка додала такий надпис: "Повернулася до мого шотландсько-ірландського коріння. Крім того, мені нудно". А наступну публікацію у вбранні та з макіяжем і зачіскою для церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус" Сара підписала: "Леді в червоному… Буквально всюди".

Що відомо про Сару Хайланд