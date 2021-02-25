Популярна італоамериканська співачка Леді Гага відмовилася від своїх розкішних білявих локонів. Зірка прогулялася вулицями Риму з новим темним кольором волосся та у стильній сукні з леопардовим принтом. В Італію співачка прилетіла з нагоди старту зйомок фільму Рідлі Скотта.

Леді Гага стала спокусливою брюнеткою. Папараці сфотографували знамениту красуню біля готелю, в якому вона зупинилася в Італії.

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Леді Гага перефарбувалася у брюнетку

Популярна співачка звикла вражати своїх шанувальників яскравими змінами іміджу. Вона полюбляє експериментувати з барвистим кольором волосся. Наприклад, зірка часто прикрашала свою біляву шевелюру зеленими, фіолетовими, рожевими та іншими пастельними відтінками. Цього разу Леді Гага перевтілилася у брюнетку.

Леді Гага з’явилася на публіці з темним волоссям, в асиметричному леопардовому платті від Celine, чорних сонцезахисних окулярах і шкіряній масці, декорованій великими металевими намистинами. Родзинкою італійського образу 34-річної співачки стала саме елегантна зачіска і темні локони.

Наразі відомо, що Леді Гага прилетіла до Риму напередодні старту зйомок нового фільму режисера Рідлі Скотті, який називатиметься "Гуччі". Раніше ЗМІ повідомляли, що зйомки біографічної драми розпочнуться у березні 2021 року в Італії.

Фільм розповість історію про вбивство бізнесмена Мауріціо Гуччі у 1995 році. У "Гуччі" Леді Гага отримала роль Патриції Реджані, яка була засуджена за організацію вбивства Гуччі. Після чого вона провела 18 років у в’язниці, але звільнилася достроково у 2016 році.

Окрім відомої співачки, у фільмі можна буде побачити Джеремі Айронс, який зіграє роль колишнього глави Gucci, а також Роберта де Ніро, Аль Пачіно, Адама Драйвер і Джареда Лето.