Весняне фарбування волосся 2021: модні варіанти, які усім подобаються
Весна – пора, коли кожна жінка прагне освіжити свій імідж. Якщо ви прагнете кардинально змінити колір волосся чи просто оновити відтінок, то варто дізнатися про останні hair-тренди. Навесні 2021 у моді будуть різноманітні відтінки: від яскравих барвистих до темних шоколадних.
Джерело:Cosmopolitan
Трендсеттери з усього світу рекомендують наважуватися на фарбування волосся цієї весни. Наприклад, Кайлі Дженнер, Едісон Рей, Еллісон МакНамара вже заздалегідь підготувалися до нового б’юті-сезону.
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Модні відтінки для фарбування волосся 2021, якими усі захоплені
Фарбування рожевим відтінком на прикладі Кайлі Дженнер
Темний шоколад, як в Едісон Рей
Модний попелястий "блонд" від Ellen V Lora
Звабливий мідний колір, як в Еллісон МакНамара
Чарівна ідея від Розі Гантінгтон-Вайтлі: білявий з відтінками русявого
Maria Thattil та її тепле каштанове волосся
Відтінок чорної ночі від Кендалл Дженнер
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