Яскраві відтінки – це надовго: яке фарбування з 90-х і нульових повертається в моду

Багато трендів з 90-х та нульових повертаються в індустрію краси. Наприклад, в моді знову френч-манікюр, блакитні тіні, стрази, блиски для губ і навіть грілзи для зубів. Слідом за ними популярними стають червоні пасма волосся, які ще 20 років тому носила чи не кожна зіркова красуня.

Варіації червоногарячих пасм стануть головним hair-трендом 2021. Їх вже можна знайти в кожному перукарському каталозі. Варто детальніше дізнатися про нову-стару б’юті-тенденцію.

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Червоні пасма знову в тренді

Яскраві відтінки довго не були популярними. Взагалі червоний колір не використовували у зачіска до 70-х років. А вже й той період, коли повсюди панував бунтарський та енергійний дух, яскраве волосся також було доречним і популярним. У червоний відтінок фарбували волосся такі знаменитості, як Девід Боуї, Сінді Лопер, Бой Джордж.

У 90-х роках зірки почали наважуватися на більш кардинальні експерименти з кольором волосся. Наприклад, легендарна модель Сібіл Бак фарбувала шевелюру просто "ядерним" червоним відтінком. Виданню The Cut агенти знаменитості розповідали про побоювання, що такий незвичний зовнішній вигляд негативно вплине на кар’єру Сібіл. Проте даремно. Згодом модель вважали іконою гранжу, і її запрошували брати участь у модних показах дизайнери зі світовим іменем: Жан-Поль Готьє, Карл Лагерфельд та інші.

Попри те, що фарбування волосся червоним відтінком спробували чи не всі відомі зірки 90-х і нульових, з часом його, як і багато б’юті-тенденцій того часу, стали вважати чимось надмірним, пережитком минулого. Яскравий акцент назвали "антитрендом".

Коли через пандемію усім доводилося проводити багато часу вдома на самоізоляції, популярними стали фарбування локонів своїми руками. А відомі трендсеттери почали експериментувати з різнокольоровими техніками: Кайя Гербер, Белла Хадід, Карді Бі. Тоді й червоні пасма поступово почали входити у перелік головних hair-трендів 2021. Кім Кардашян спрогнозувала повернення тенденції ще у 2019, коли продемонструвала вогняно-червону шевелюру.

Експерти в індустрії краси зазначили, що червоне фарбування має свіжий та ефектний вигляд, а також воно є досить доречним для повсякденного життя. Зокрема, цього року компанія професійної косметики Matrix показала кілька прикладів для яскравого фарбування: у вигляді "драбинки", яка була популярною технікою на початку нульових, червоні пасма у зачісці з омбре і навіть балаяж у цьому кольорі.

Якщо ви наважитеся на стильне оновлення кольору волосся, то слід звернутися до професійного колориста. Адже фарбування у червоний слід робити професійно та у декілька етапів, аби отримати бажаний результат.