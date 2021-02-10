У б’юті-індустрії постійно з’являються нові тренди, а те, що ще нещодавно вважали модним рішенням для макіяжу, зачіски чи манікюру, втрачає актуальність. Зокрема, у цьому році пандемія спровокувала чимало тенденцій, яких ніхто не міг передбачити. Компанія YouScan провела цікаві дослідження, результати яких продемонстрували головні тренди й антитренди у сфері краси в 2021.

За допомогою аналізу 3, 5 мільйони публікацій в соціальних медіа з 1 січня по 11 листопада 2020 року компанія YouScan визначила, що найбільш активно обговорюють індустрію краси жінки у віці від 25 до 34 років. Завдяки результатам дослідження тепер відомо, які б’юті-тренди набиратимуть популярності у 2021, а про які варто забути. Варто знати: Чому сохнуть і тріскають губи: 3 найбільш поширені причини Тренди індустрії краси 2021 В Україні у найближчому майбутньому популярності набиратиме концепція Clean beauty, а також безпечні склади косметичних продуктів. Зокрема, у переліку інгредієнтів, з яких виготовлено певний елемент косметики, найчастіше можна буде побачити спіруліну.

У соцмережах часто обговорюють та діляться відгуками про колаген, антиоксиданти й алое вера. Здебільшого жінки задоволені властивостями цих компонентів.

Одним з головних б’юті-трендів 2021 буде ролер з рожевого кварцу для масажу обличчя. Інструмент ще називають скребком Гуаша. Популярністю також користуватиметься гіпоалергенна косметика, шиммер та вітамін C. View this post on Instagram A post shared by Taylor LaShae (@taylorlashae) Антитренди індустрії краси 2021 Результати дослідження компанії YouScan показали, що жінки уникатимуть у складі косметики таких компонентів, як сульфати, силікони і формальдегід. 44% користувачів соцмереж переконані, що речовини шкодять здоров’ю.

Неочікуваним антитрендом у 2021 є фарбування волосся у стилі омбре, збільшення губ і термоліфтинг. Щодо мейк-апу, то актуальність втрачатимуть smoky eyes, червона помада і хайлайтер.

Пандемія внесла свої корективи й в індустрію краси. Тому за останній рік на 15% зросло обговорювання теми спа в домашніх умовах. Натомість людей вже не так цікавлять питання на тему ін’єкцій ботоксу, безін’єкційної мезотерапія, а також інших послуг категорії premium.