На перший погляд здається, що поєднання насичених червоних і рожевих відтінків може у результаті дати ефект "занадто", адже кожен із цих кольорів акцентний сам по собі. Проте модні селебріті та фешн-інфлюенсери реабілітували цю комбінацію, додавши її до своїх гардеробів. Тренд також можна інтерпретувати в манікюрі.

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Трендове кольорове поєднання у манікюрі весни 2022

Манікюр – дуже важлива деталь, коли йдеться про красу рук. За допомогою сучасного нейл-дизайну можна вдало підкреслити власний стиль та доповнити образ. Модний весняний манікюр 2022 обіцяє бути позитивним та дуже різноманітним.

У наступному сезоні поєднуйте класичний червоний та всі відтінки рожевого, що асоціюються зі свіжими тюльпанами, експериментуйте з дизайном та не бійтесь нарешті змінити звичний нюд на яскраві кольори. Такий манікюр також здатен забезпечити вам чудовий настрій.

Надихайтеся модними прикладами від зіркових манікюристів.

Рожевий френч

Манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @gelsbybry

Кольоровий льодяник

Манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @gelsbybry

Блискуче тріо

Манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Пристрасний мікс

Манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Оригінальний французький манікюр

Манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @heluviee

Весняна ідея

Манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein