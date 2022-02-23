На перший погляд здається, що поєднання насичених червоних і рожевих відтінків може у результаті дати ефект "занадто", адже кожен із цих кольорів акцентний сам по собі. Проте модні селебріті та фешн-інфлюенсери реабілітували цю комбінацію, додавши її до своїх гардеробів. Тренд також можна інтерпретувати в манікюрі.

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Трендове кольорове поєднання у манікюрі весни 2022

Манікюр – дуже важлива деталь, коли йдеться про красу рук. За допомогою сучасного нейл-дизайну можна вдало підкреслити власний стиль та доповнити образ. Модний весняний манікюр 2022 обіцяє бути позитивним та дуже різноманітним.

У наступному сезоні поєднуйте класичний червоний та всі відтінки рожевого, що асоціюються зі свіжими тюльпанами, експериментуйте з дизайном та не бійтесь нарешті змінити звичний нюд на яскраві кольори. Такий манікюр також здатен забезпечити вам чудовий настрій.

Надихайтеся модними прикладами від зіркових манікюристів.

Рожевий френч



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @gelsbybry

Кольоровий льодяник



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @gelsbybry

Блискуче тріо



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Пристрасний мікс



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Оригінальний французький манікюр



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @heluviee

Весняна ідея



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein