Яскраво і пристрасно: трендове поєднання кольорів для весняного манікюру 2022
Джерело:Harper's Bazaar
У 2022 варто вдаватися до яскравих б'юті-експериментів. Щодо створення трендового манікюру, то авторитетні нейл-майстри радять міксувати пристрасний червоний та яскравий рожевий кольори лаків для нігтів.
На перший погляд здається, що поєднання насичених червоних і рожевих відтінків може у результаті дати ефект "занадто", адже кожен із цих кольорів акцентний сам по собі. Проте модні селебріті та фешн-інфлюенсери реабілітували цю комбінацію, додавши її до своїх гардеробів. Тренд також можна інтерпретувати в манікюрі.
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Трендове кольорове поєднання у манікюрі весни 2022
Манікюр – дуже важлива деталь, коли йдеться про красу рук. За допомогою сучасного нейл-дизайну можна вдало підкреслити власний стиль та доповнити образ. Модний весняний манікюр 2022 обіцяє бути позитивним та дуже різноманітним.
У наступному сезоні поєднуйте класичний червоний та всі відтінки рожевого, що асоціюються зі свіжими тюльпанами, експериментуйте з дизайном та не бійтесь нарешті змінити звичний нюд на яскраві кольори. Такий манікюр також здатен забезпечити вам чудовий настрій.
Надихайтеся модними прикладами від зіркових манікюристів.
Рожевий френч
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @gelsbybry
Кольоровий льодяник
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @gelsbybry
Блискуче тріо
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Пристрасний мікс
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein
Оригінальний французький манікюр
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @heluviee
Весняна ідея
Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein