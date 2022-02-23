Ярко и страстно: трендовое сочетание цветов для весеннего маникюра 2022

В 2022 стоит прибегать к ярким бьюти-экспериментам. Относительно создания трендового маникюра, то авторитетные нейл-мастера советуют миксовать страстный красный и яркий розовый цвета лаков для ногтей.

На первый взгляд кажется, что сочетание насыщенных красных и розовых оттенков может в итоге дать эффект "слишком", ведь каждый из этих цветов акцентный сам по себе. Однако модные селебрити и фэшн-инфлюэнсеры реабилитировали эту комбинацию, добавив ее к своим гардеробам. Тренд также можно интерпретировать в маникюре.

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Трендовое цветовое сочетание в маникюре весны 2022

Маникюр – очень важная деталь, когда речь идет о красоте рук. С помощью современного нейл-дизайна можно удачно подчеркнуть собственный стиль и дополнить образ. Модный весенний маникюр 2022 обещает быть позитивным и очень разнообразным.

В следующем сезоне сочетайте классический красный и все оттенки розового, ассоциирующиеся со свежими тюльпанами, экспериментируйте с дизайном и не бойтесь наконец изменить привычный нюд на яркие цвета. Такой маникюр также способен обеспечить вам отличное настроение.

Вдохновляйтесь модными примерами от звездных маникюристов.

Розовый френч

Трендовое цветовое сочетание в весеннем маникюре / Фото из инстаграма @gelsbybry

Цветной леденец

Трендовое цветовое сочетание в весеннем маникюре / Фото из инстаграма @gelsbybry

Блестящее трио

Трендовое цветовое сочетание в весеннем маникюре / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Страстный микс

Трендовое цветовое сочетание в весеннем маникюре / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Оригинальный французский маникюр

Трендовое цветовое сочетание в весеннем маникюре / Фото из инстаграма @betina_goldstein

Весенняя идея



Трендове кольорове поєднання у весняному манікюрі / Фото з інстаграму @betina_goldstein