Їх варто виключити з раціону: 7 продуктів, які викликають прищі

Прищі – це загальний стан шкіри, яким страждає майже 10% населення світу. Часто висипання на шкірі пов’язані з тим, що ви їсте. Наприклад, деякі продукти харчування можуть створювати в організмі сприятливі умови для появи прищів на обличчі та тілі. Тому про них варто дізнатися і виключити зі свого раціону.

Якщо у вас є схильність до акне, то варто почати вирішувати проблему з коригування свого щоденного меню. Як зазначають у виданні Healthline, останні дослідження вчених показали, що харчування грає значну роль у розвитку вугрів. Зокрема, вони назвали 7 типів продуктів, які можуть викликати прищі.

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7 продуктів, які викликають прищі

Рафіновані вуглеводи і цукор

Зазвичай люди, у яких велика кількість прищів, вживають більше рафінованих вуглеводів, ніж ті, у кого невелика кількість вугрів або зовсім їх немає. До рафінованих вуглеводів належать: вироби з білого борошна, крупи, макарони, білий рис, рисова локшина, газовані рідини та інші напої, підсолоджені цукром, а також тростинний цукор, кленовий сироп, мед чи агава. Перелічені продукти і цукор активізують роботу сальних залоз, тому шкірне сало починає вироблятися у великій кількості, що призводить до закупорення пор, а згодом – до висипань на шкірі.

Молочні продукти

Багато досліджень виявили зв’язок між молочними продуктами та появою вугрів у підлітків. Окрім користі для здоров’я, у коров’ячому молоці, сирі та інших молочних продуктах містяться певні гормони, які після потрапляння в організм людини спричиняють появу акне. У випадку раптового висипання на шкірі спробуйте замінити коров’яче молоко козячим або овечим.

Фастфуд

Вугрі виникають через вживання їжі, яка містить багато калорій, жирів та рафінованих вуглеводів. Саме такими є продукти швидкого харчування: гамбургери, нагетси, хот-доги, картопля фрі, піца, газовані напої, молочні коктейлі. Одне дослідження, яке проводили серед 5000 китайських підлітків і молодих людей показало, що дієти, які включають споживання їжі з високим вмістом жиру, на 43% підвищують ймовірність розвитку вугрів, а регулярне вживання фаст-фуду збільшує ризик ще на 17%.

Їжа, багата жирами омега-6

Раціон, у якому є велика кількість омега-6 жирних кислот, підвищує рівень висипань на шкірі. Якщо вживати багато кукурудзяної і соєвої олій, які багаті на омега-6, але мало продуктів, що містять омега-3 (риба, волоські горіхи), то такий дисбаланс приводить організм у запальний стан, що може погіршити стан шкіри. Додайте у своє мені більше їжі, багатої жирними кислотами омега-3, аби зменшити кількість прищів.

Шоколад

Шоколад приваблює прищі. Проте важливо знати, що причина приховується не у какао, з якого складається шоколад, а з молока та цукру. Тому від молочного шоколаду варто відмовитися, замінивши його натуральним чорним.

Сироватковий білок

Такий порошок ж популярною дієтичною добавкою. Амінокислоти сироваткового білка стимулюють клітини шкіри швидше рости, що призводить до появи вугрів, а також вони стимулюють організм виробляти багато інсуліну, що також згодом викликає прищі. Зокрема, вчені стверджують, що у спортсменів-чоловіків поява прищів пов’язана зі споживанням сироваткового білка, аби підтвердити цей зв’язок, доведеться провести більше досліджень.

Кава

Кавові зерна також можуть слугувати причиною появи прищів. Вони містять органічну кислоту, яка підвищує рівень кортизолу і гормону стресу, що провокує активну роботу сальних залоз. Спробуйте мінімізувати вживання кави до 1 чашки на день, і спостерігайте за змінами стану шкіри.