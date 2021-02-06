З віком наш організм виробляє менше колагену, через це шкіра стає менш еластичною, з’являються зморшки. Йога для обличчя може стати одним із методів, який допоможе зберегти молодість шкіри без дорогих затрат.

Йога на обличчі має давню історію, яка сягає ще часів Клеопатри. Її концепція – "розбудити" сплячі м’язи обличчя.

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Що відомо про йогу для обличчя

Ідея полягає в тому, що м’язи обличчя також потребують регулярних фізичних вправ і отримують користь від них, як і будь-яка інша частина тіла. Вважається, що за допомогою спеціальних вправ можна омолодити та зміцнити м’язи обличчя, якщо регулярно практикувати їх.

Вправи поділяються на 2 категорії:

рухи, які пробуджують недостатньо задіяні м’язи обличчя;

рухи, що розслаблюють м’язи, які надмірно використовуються або піддаються стресу.

"Сплячі" м’язи розташовані в таких зонах, як щоки та під очима. Водночас розслаблюючі вправи виконують на лобі, навколо вуст, а також між бровами. Ця ділянка зазвичай є найбільш перевантаженою.

5 вправ для омолодження обличчя

Для підйому брів

Вказівний і середній пальці покладіть на обидва кінці брів. Обережно відсуньте брови вниз, потім вгору. Зробіть 3 підходи по 10 повторень, а потім відпочиньте, перш ніж робити ще один раунд.

Ця вправа допоможе вам підняти лінію брів та зменшити ефект повислого повіка.

На зміцнення нижньої щелепи

Із закритим ротом відокремте зуби якомога далі одні від одного, при цьому не відкриваючи вуста. Повільно просуньте нижню щелепу максимально вперед й утримуйте її впродовж 5 секунд. Повертайтеся у вихідне положення так само повільно.

Ці рухи допомагають позбутися подвійного підборіддя. Виконання цієї вправи також допоможе нижній щелепі ефективно виконувати щоденні функції, такі як жування та розмова.

Усміхнена вправа

Перед початком переконайтеся, що ваша шия і голова не виступають вперед. Трьома середніми пальцями обережно, але міцно натисніть на щоки. Посміхайтеся якомога сильніше, використовуючи пальці, щоб створити опір.

За допомогою цієї вправи ви зміцните м’язи щік.

Вправа для підтяжки обличчя

Ще одна вправа, яка виконується на усмішці. Цього разу ви будете використовувати свої пальці, щоб створити ще більший опір для м’язів навколо рота.

Широко посміхніться і затримайтеся на 10 секунд. Застосовуючи пальці, створіть опір руху. Закрийте губи спочатку наполовину, а потім до кінця. Затримуйтеся в кожному положенні на 10 секунд.

Вправа "ОО – ЕЕ"

Сформуйте губи у перебільшене "O", при цьому вуста повинні закривати зуби. Скажіть "ооо" впродовж 1 – 2 секунд. З цієї пози перейдіть у перебільшену позицію "E", видаючи звук "еее" та розтягуючи губи у велику посмішку. Відпрацюйте вправу "OO – EE" у 3 підходи по 10 повторень.

Це одна з найбільш звичних вправ для м’язів обличчя, яка націлена на ділянку між носом і верхньою губою, а також на губи.

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