С возрастом наш организм производит меньше коллагена, поэтому кожа становится менее эластичной, появляются морщины. Йога для лица может стать одним из методов, который поможет сохранить молодость кожи без дорогих затрат.

Йога для лица имеет давнюю историю, которая уходит еще во времена Клеопатры. Ее концепция – "разбудить" спящие мышцы лица.

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Что известно о йоге для лица

Идея заключается в том, что мышцы лица также нуждаются в регулярных физических упражнениях и получают пользу от них, как и любая другая часть тела. Считается, что с помощью специальных упражнений можно омолодить и укрепить мышцы лица, если регулярно практиковать их.

Упражнения делятся на 2 категории:

движения, которые пробуждают недостаточно задействованные мышцы лица;

движения, расслабляющие мышцы, которые чрезмерно используются или подвержены стрессу.

"Спящие" мышцы расположены в таких зонах, как щеки и под глазами. В то же время расслабляющие упражнения выполняют на лбу, вокруг губ, а также между бровями. Этот участок обычно является наиболее перегруженным.

5 упражнений для омоложения лица

Для подъема бровей

Указательный и средний пальцы положите на обе стороны бровей. Осторожно отодвиньте брови вниз, потом вверх. Сделайте 3 подхода по 10 повторений, а затем отдохните, прежде чем делать еще один раунд.

Это упражнение поможет вам поднять линию бровей и уменьшить эффект повисшего века.

На укрепление нижней челюсти

С закрытым ртом отделите зубы подальше друг от друга, при этом не открывая рот. Медленно продвиньте нижнюю челюсть максимально вперед и удерживайте ее в течение 5 секунд. Возвращайтесь в исходное положение так же медленно.

Эти движения помогают избавиться от двойного подбородка. Выполнение этого упражнения также поможет нижней челюсти эффективно выполнять ежедневные функции, такие как жевание и разговор.

Улыбающееся упражнение

Перед началом убедитесь, что ваша шея и голова не выступают вперед. Тремя средними пальцами осторожно, но крепко нажмите на щеки. Улыбайтесь как можно сильнее, используя пальцы, чтобы создать сопротивление.

С помощью этого упражнения вы укрепите мышцы щек.

Упражнение для подтяжки лица

Еще одно упражнение, которое выполняется на улыбке. На этот раз вы будете использовать свои пальцы, чтобы создать еще большее сопротивление для мышц вокруг рта.

Широко улыбнитесь и задержитесь на 10 секунд. Применяя пальцы, создайте сопротивление движению. Закройте губы сначала наполовину, а затем до конца. Задерживайтесь в каждом положении на 10 секунд.

Упражнение "ОО – ЭЭ"

Сформируйте губы в преувеличенное "O", при этом губы должны закрывать зубы. Скажите "ооо" на протяжении 1 – 2 секунд. С этой позы перейдите в преувеличенную позицию "Э", издавая звук "эээ" и растягивая губы в большую улыбку. Отработайте упражнение "OO – ЭЭ" в 3 подхода по 10 повторений.

Это одно из самых привычных упражнений для мышц лица, которое нацелено на участок между носом и верхней губой, а также на губы.

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