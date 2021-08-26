Зачіски на 1 вересня: 5 модних і простих укладок, які завжди будуть у тренді

До 1 вересня кожній леді, в якої починається навчальний рік, слід ретельно підготуватися. Сюди входить вибір макіяжу, який би непомітно підкреслював красу обличчя, стильний манікюр у спокійних відтінках і, звісно, модна зачіска. Надихайтеся добіркою стильних укладок, які матимуть неймовірний вигляд і можна легко повторити своїми руками.

Святкова лінійка з нагоди 1 вересня – це відповідальна подія у житті кожної учениці та студентки. Важливо, аби зачіска на такий захід відповідала 2 критеріям: була простою і при цьому святковою.

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Стилісти зі зачісок на День знань радять віддавати перевагу елегантним низьким пучкам або класичним локонам. Урізноманітнити укладку можна за допомогою останніх трендів: хустинкою, золотими шпильками, ефектним об’ємом чи недбалим стилем.

У добірці нижче ви знайдете приклади укладок, які є модними та особливо популярними в 2021. Зокрема, вони ідеально підійдуть до красивих суконь та брючних костюмів водночас.

5 модних зачісок на 1 вересня

Низький пучок

Зачіска матиме гармонійний вигляд з будь-яким образом на 1 вересня. Низький пучок поєднує у своєму стилі вишуканість та елегантність.

Об'ємна коса

Трендова зачіска виглядає акуратно і велично на довгому волоссі. Об'ємна коса – те, що треба для свята.



Красива коса / Фото з інстаграму @beautopiahair

Вишуканий хвіст

Ще одна зачіска, яка вдало доповнить образ із нагоди святкового виходу. Сміливо повторюйте!



Святкова зачіска / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Легкі локони

Гарному аутфіту завжди бракує легких локонів. Ця укладка не вимагає багато часу на створення і володіння особливими навичками. Перед накручування волосся спеціальним приладом не забудьте нанести на пасма термозахист.



Локони можна створити випрямлячем / Фото з інстаграму @beautopiahair

Об'ємний хвіст із "ліхтариками"

Такі "ліхтарики" з волосся роблять цікавішим високий хвіст. Додайте стильних аксесуарів і насолоджуйтеся результатом.



Оригінальна укладка / Фото з інстаграму @beautopiahair