Волоссю потрібен особливий догляд як під час відпустки, так і після неї. Якщо ваші локони вимагають відновлення через пошкодження багатьма "морськими факторами", то варто почати цей процес якомога швидше.

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Як відновити волосся після відпустки

Щоб не витрачати багато часу і зусиль, завжди можна вдатися до дієвого і дорогого салонного догляду. Спеціаліст зможе зробити процедури, які глибоко живлять волосся, та призначить вашій шевелюрі потрібні засоби. Проте в домашніх умовах також можна ефективно покращити стан локонів після літнього відпочинку.

Насамперед придбайте правильний шампунь. Коли структура волосин ослаблена і пошкоджена сонцем та сіллю, не можна використовувати для миття голови продукти з агресивними очищувальними компонентами. Тому зверніть увагу на шампуні без сульфатів і парабенів (ці речовини спричинюють ще більшу сухість пасм).



Відновлення волосся після відпустки / Фото з інстаграму @meghannstephenson

Також слід включити маску для волосся у свою б'юті-рутину. Після відпустки виберіть засіб зі живильними властивостями, який містить у своєму складі органічні олії, кератин і протеїни. Аби маска діяла більш ефективно, її потрібно наносити на чисте, ледь витиснене рушником, волосся і залишати під шапочкою на 20 – 30 хвилин. При цьому обгорніть голову рушником, а після того, як пройде вказаний час, змивайте залишки продукту. Після маски необхідно нанести кондиціонер, який доглядає лише за поверхнею волосин і закріплює результат від маски.

Кондиціонер треба ретельно змити водою, а опісля нанести незмивний догляд у вигляді олії, сироватки чи легкого крему. Таким засобам властиво допомагати волоссю довше зберігати ефект від доглядових засобів, захищати його від забруднення і негативного впливу навколишнього середовища (зокрема, ультрафіолету) і значно покращувати зовнішній вигляд локонів.



Як правильно доглядати за волоссям / Фото з інстаграму @matildadjerf​

Hair-експерти переконані в користі багатоступінчастого догляду. Також вони радять після відпустки на кілька тижнів відмовитися від гарячої укладки й використання великої кількості стайлінгових засобів. Адже, коли море і сонце посприяли ламкості волосся, то воно стало більш вразливим до укладки. Намагайтеся сушити пасма природним шляхом, не лягати спати з мокрим волоссям і не розчісувати його, допоки воно повністю не висохне.