Зачіски для старшокласниць: модні ідеї для 1 вересня від інфлуенсерів

1 вересня – час повертатися в школу. У цей день старшокласниці особливо прагнуть мати бездоганний вигляд. Проте не варто забувати про святковий і стриманий дрес-код. Але урізноманітнити його і зробити образ більш стильним легко за допомогою модної зачіски. Пропонуємо надихнутися добіркою красивих і вишуканих укладок.

На урочисту лінійку з нагоди 1 вересня потрібно продумати б'юті-образ до деталей, які гармоніюватимуть між собою. Тому не слід експериментувати з неординарними вежами з волосся чи екстремальними укладаннями, що можуть у будь-який момент втратити свою форму.

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Натомість провідні стилісти зі зачісок радять звернути увагу на гладенькі хвости, цікаві та прості плетіння, локони з легким ефектом недбалості. Зокрема, чимало ідей можна взяти від інфлуенсерок, які завжди демонструють останні hair-тренди на своєму прикладі. Наприклад, Барбара Палвін нещодавно показала ідеальні локони, повторити які зможе кожна дівчина власноруч, а на прикладі Гейлі Бібер можна зробити стильну зачіску у вигляді 2 високих пучків. Якщо шукати натхнення, то у людей, які започатковують модні тенденції.

День знань – офіційний захід, тому й зачіска на такому заході повинна бути ошатною. Нагадаємо старшокласницям, що під час укладання необхідно користуватися термозахистом, використовувати гребінці з безпечного матеріалу, які не травмують волосин, а також не зловживати лаком для фіксації волосся, адже на наступний день ви будете неприємно вражені станом своєї шевелюри.

Зокрема, сміливо вдосконалюйте свою укладку – необов'язково відтворювати її з точністю, як на знімку. Таким чином ви отримаєте більш унікальний результат. Адже кожній школярці так важливо самовиражатися, а зачіска може слугувати дієвим способом.

Зачіски на 1 вересня для старшокласниць



Голлівудські локони для святкування 1 вересня / Фото з інстаграму Барбари Палвін



Кокетливі пучки від Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі



Кендалл Дженнер оригінально закріпила передні пасма волосся / Фото з інстаграму моделі



Високий хвіст у стилі Аріани Гранде / Фото з інстаграму співачки



Модний гладенький пучок / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі



Госк Ельза пропонує урізноманітнити зачіску трендовими косичками / Фото з інстаграму моделі



Укладка з ефектом вологого волосся, як у Тейлор Хілл / Фото з інстаграму моделі



Укладка з модним аксесуаром / Фото з інстаграму Люсі Хейл



Ніжна укладка для старшокласниці на 1 вересня / Фото з інстаграму Лілі Колінз



К'яра Ферраньї показала, як можна частково зібрати волосся у високий пучок / Фото з інстаграму інфлуенсерки



Висока коса і baby hair / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер