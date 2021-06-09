На своїй інстаграм-сторінці Барбара Палвін опублікувала вже декілька світлин, на яких заплела своє красиве волосся у 2 прості косички. Ідея для зачіски нагадує б'юті-образ Брітні Спірс в одному з її старих музичних кліпів.

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Стильна укладка на літо 2021

Симетричні косички Барбари Палвін – це водночас мила, зваблива і модна зачіска, якою можна доповнити як пляжний образ із купальником, так і зробити їх для особливої вечірки і вдягнути літню сукню. Перевагою укладки також є й те, що її легко повторити і зручно з нею ходити протягом всього дня чи вечора.

Барбару називають однією із найчарівніших "ангелів" Victoria's Secret. Тому з такою зачіскою і навіть без макіяжу модель мала звабливий вигляд. Завдяки морській воді її волосся ідеально тримало форму у добре зафіксованих косичках. Якщо ви захочете заплести косички як у відомої красуні, то можете скористатися соляним і текстурувальним спреєм.

Для створення модної зачіски достатньо нанести трішки стайлінгового мусу або крему перед початком плетіння. Згодом переходіть до головного процесу і заплітайте косички класичним способом. Через декілька годин ви зможете розпустити волосся, скуйовдити його пальцями та отримати легкі недбалі хвилі.