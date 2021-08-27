Прически для старшеклассниц: модные идеи на 1 сентября от инфлюенсеров

1 сентября – пора возвращаться в школу. В этот день старшеклассницы особенно стремятся иметь безупречный вид. Однако не стоит забывать о праздничном и сдержанном дресс-коде. Но разнообразить его и сделать образ более стильным легко с помощью модной прически. Предлагаем вдохновиться подборкой красивых и изысканных укладок.

На торжественную линейку по случаю 1 сентября предстоит продумать бьюти-образ до деталей, которые будут гармонировать между собой. Поэтому не следует экспериментировать с неординарными башнями из волос или экстремальными укладками, которые могут в любой момент потерять свою форму.

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Зато ведущие стилисты из причесок советуют обратить внимание на гладкие хвосты, интересные и простые плетения, локоны с легким эффектом небрежности. В частности, немало идей можно взять от инфлуенсерок, которые всегда демонстрируют последние hair-тренды на своем примере. Например, Барбара Палвин недавно показала идеальные локоны, повторить которые сможет каждая девушка собственноручно, а на примере Хейли Бибер можно сделать стильную прическу в виде 2 высоких пучков. Если искать вдохновения, то у людей, которые начинают модные тенденции.

День знаний – официальное мероприятие, поэтому и прическа на таком мероприятии должна быть нарядной. Напомним старшеклассницам, что при укладке необходимо пользоваться термозащитой, использовать расчески из безопасного материала, который не травмирует волос, а также не злоупотреблять лаком для фиксации волос, ведь на следующий день вы будете неприятно поражены состоянием своей шевелюры.

В частности, смело совершенствуйте свою укладку – необязательно воспроизводить ее с точностью, как на снимке. Таким образом вы получите более уникальный результат. Ведь каждой школьнице так важно самовыражаться, а прическа может служить действенным способом.

Прически на 1 сентября для старшеклассниц



Голливудские локоны для празднования 1 сентября / Фото с инстаграма Барбары Палвин



Кокетливые пучки от Хейли Бибер / Фото с инстаграма модели



Кендалл Дженнер оригинально закрепила передние пряди волос / Фото с инстаграма модели



Высокий хвост в стиле Арианы Гранде / Фото с инстаграма певицы



Модный гладкий пучок / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли



Хоск Эльза предлагает разнообразить прическу трендовыми косичками / Фото с инстаграма модели



Укладка с эффектом влажных волос, как у Тейлор Хилл / Фото с инстаграма модели



Укладка с модным аксессуаром / Фото с инстаграма Люси Хейл



Нежная укладка для старшеклассницы на 1 сентября / Фото с инстаграма Лили Коллинз



Кьяра Ферраньи показала, как можно частично собрать волосы в высокий пучок / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Высокая коса и baby hair / Фото с инстаграма Кайли Дженнер