Аксесуари у волоссі можуть додати зачісці унікальності та трендового вигляду. Восени не варто повністю ховати доглянуте волосся під головний убір. Адже навіть сірі прохолодні будні легко розбавити незвичайним і яскравим образом.
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Перевагою зачісок із хустками та іншими прикрасами є те, що вони личать кожній жінці, їх легко повторити на волоссі будь-якого типу і різної довжини, а також не знадобиться на це витрачати багато часу. Якщо хустку можна пов'язати на волосся чи заплести її в нього, то з головними уборами простіше – достатньо зробити зачіску на потилиці, а маківку прикрити шапкою чи капелюшком.
Для вдосконалення своєї осінньої укладки вибирайте хіпі-бандани, тюрбани, кокетливі пов'язки з бантом в стилі pin-up, прості хустки – варіантів безліч. А для натхнення скористайтеся стильними туторіалами від популярних інстаграм блогерів.
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