У "Пліткарці" завжди було багато моди, а головні герої не просто наслідують тренди, але й задають їх. Одяг люксових брендів, дорогі сумочки, а також макіяж, який допомагає самовиразитися, зачіски, виконані відповідно до останніх hair-тенденцій, є чудовим джерелом натхнення для створення власних унікальних образів.

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Якщо ви хочете змінити однотипний вигляд свого волосся, то вибирайте зі зачісок головних героїнь нової "Пліткарки". Натуральні локони, wolf cut чи простий боб – все це може мати стильний і сучасний вигляд. Такі зміни підійдуть кожній дівчині незалежно від віку, типу волосся і зовнішності.

7 найцікавіших зачісок зі серіалу "Пліткарка"

Зоя Лотт

Дівчина підкреслює свою цілісну особистість стильними рішеннями щодо укладання волосся. Вона приймає свої природні локони і підкреслює їхню красу. Зазвичай Зоя Лотт зачісує волосся вгору та у різних формах фіксує його.



Проста і модна зачіска / Фото Vogue

Жульєн Келловей

Королева Констанс Біллард вдалася до сміливого й модного експерименту – дівчина збрила волосся. Жульєн Келловей таким чином ідеально відобразила свою внутрішню впевненість, ставлення до стереотипів та продемонструвала неабияку сміливість.



Унікальний стиль / Фото з інстаграму Gossip Girl

Одрі Гоуп

Головна білявка, представниця міленіалів з Верхнього Іст-Сайда, Одрі Гоуп врахувала останні hair-тенденції. Образ красуні доповнює модна багатошарова вовча стрижка. У серіалі Одрі робить таку зачіску спеціально для інстаграму – головного хобі сучасних підлітків.



Трендова стрижка сезону / Фото з інстаграму Емілі Лінд

Моне де Гаан

Не дивлячись на виконання ролі негативного персонажа, Моне демонструє досконалі зачіски. Вона вдало поєднує тренди й елегантний стиль.



Модна укладка / Фото з інстаграму Gossip Girl

Кейт Келлер

Викладачка англійською в Констанс Біллрд та Сент-Джудс – прихильниця натуральності. Її боб ідеально підкреслює переваги обличчя. Стрижка Кейт поєднує водночас серйозну витриманість та "хапстерську англійську градацію".



Боб-каре / Фото з інстаграму Таві Гевінсон

Акено

Зачіска героя стала однією із родзинок серіалу. Кислотно-рожеве волосся Акено доповнюють густі брови і чіткі вилиці, утворюючи бездоганний образ.



Яскраве фарбування волосся / Фото з інстаграму Gossip Girl

Луна Ла

Ідеальне, блискуче, поліроване, глянцеве волосся Луни – шедевр hair-стилістів. Стиль її зачіски частково нагадує бездоганні укладки Блер Волдорф. Якщо у створенні локонів можна вдатися до кількох б'юті-лайфхаків, то на правильне висушування шевелюри, аби досягти бажаного ефекту, знадобиться чимало часу.



Ідея для вкладання волосся / Фото з інстаграму @teen_soaps