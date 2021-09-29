Зачіски з хустками і головними уборами на осінь: 10 відеоуроків, які надихають

Осінь – час для затишних образів, а охайна зачіска є їхньою важливою складовою. За допомогою хустки, капелюха, картуза можна оригінально доповнити будь-яку укладку. Вам стануть у нагоді 10 модних ідей для зачіски, які легко повторити із відеоуроками трендсеттерів.

Аксесуари у волоссі можуть додати зачісці унікальності та трендового вигляду. Восени не варто повністю ховати доглянуте волосся під головний убір. Адже навіть сірі прохолодні будні легко розбавити незвичайним і яскравим образом.

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Перевагою зачісок із хустками та іншими прикрасами є те, що вони личать кожній жінці, їх легко повторити на волоссі будь-якого типу і різної довжини, а також не знадобиться на це витрачати багато часу. Якщо хустку можна пов'язати на волосся чи заплести її в нього, то з головними уборами простіше – достатньо зробити зачіску на потилиці, а маківку прикрити шапкою чи капелюшком.

Для вдосконалення своєї осінньої укладки вибирайте хіпі-бандани, тюрбани, кокетливі пов'язки з бантом в стилі pin-up, прості хустки – варіантів безліч. А для натхнення скористайтеся стильними туторіалами від популярних інстаграм блогерів.

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