Прически с платками и головными уборами на осень: 10 видеоуроков, которые вдохновляют

Осень – время для уютных образов, а аккуратная прическа является их важной составляющей. С помощью платка, шляпы, картуза можно оригинально дополнить любую укладку. Вам пригодятся 10 модных идей для прически, которые легко повторить с видеоуроками трендсеттеров.

Аксессуары в волосах могут придать прическе уникальность и трендовый вид. Осенью не стоит полностью прятать ухоженные волосы под головной убор. Ведь даже серые прохладные будни легко разбавить необычным и ярким образом.

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Преимуществом причесок с платками и другими украшениями является то, что они подходят каждой женщине, их легко повторить на волосах любого типа и различной длины, а также не понадобится на это тратить много времени. Если платок можно повязать на волосы или вплести его в них, то с головными уборами проще – достаточно сделать прическу на затылке, а макушку прикрыть шапкой или шляпой.

Для совершенствования своей осенней укладки выбирайте хиппи-банданы, тюрбаны, кокетливые повязки с бантом в стиле pin-up, простые платки – вариантов множество. А для вдохновения воспользуйтесь стильными туториалами от популярных инстаграм блогеров.

Осенние прически с платком и головными уборами: модные идеи

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