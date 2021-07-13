Зіркові б'юті-образи надихають працювати над собою, аби мати ще більш приваблий зовнішній вигляд. За допомогою легкого макіяжу та стильної зачіски можна вдало підкреслити природну красу. Чудовим прикладом слугують укладки зірок на Каннському кінофестивалі.

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У 2021 більшість знаменитостей віддали перевагу зачіскам у вигляді хвоста чи пучка, як Белла Хадід та Ізабель Гулар. Можливо, саме спека Лазурного берега надихнула їх на такі укладки. Також на заході з'явилися зірки з класичними зачісками, як у Карли Бруні. Натомість К’яра Ферраньї обрала безпосередні косички, які красиво обрамляли її обличчя.

Кожній дівчині буде корисною добірка ефектних і модних зачісок, які легко повторити самостійно в домашніх умовах. Адже інколи звичне розпущене волосся хочеться вдосконалити.

6 зачісок з Каннського кінофестивалю, які легко зробити



Високий пучок Белли Хадід / Фото Getty Images



Карла Бруні з укладкою зі стильним недбалим ефектом / Фото Getty Images



Красиво зібране волосся Маріон Котіяр / Фото Getty Images



Приклад модної і легкої зачіски від Мелані Лоран / Фото Getty Images



Ідеальний високий хвіст Ізабель Гулар / Фото Getty Images