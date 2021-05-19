Закупорює пори і сушить шкіру: 3 міфи про тональний крем

10:44

Тональний крем є мастхевом чи не кожної косметички сучасної жінки. Навколо цього популярного б'юті-засобу побутує чимало міфів. Напевно, ви також чули, що тональний крем є шкідливим для шкіри, викликає передчасні зморшки і пришвидшує старіння. Проте не все так однозначно.