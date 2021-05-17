Антиоксиданти можна знайти як у косметичних засобах, так і в продуктах харчування. Серед антиоксидантів виділяють бета-каротин, вітамін C, вітамін E, селен, цинк, полі феноли, фітоестрогени, сульфіди.

Корисно знати: Для здоров'я і чистоти тіла: 6 детокс-правил на кожен день

Міфи про антиоксиданти

Антиоксиданти руйнують всі вільні радикали

Згідно з науковими твердженнями, вільні радикали потрібні нашому організму. Адже вони беруть участь у декількох необхідних для життя процесах і є важливими для формування імунної відповіді організму. Вільні радикали допомагають організму боротися з вірусами. Але через постійний стрес, неправильне харчування, погану екологію і шкідливі звички вільних радикалів забагато потрапляє в організм. Тоді у нагоді стають антиоксиданти. Ці речовини не повністю руйнують вільні радикали, а стабілізують їх, аби вони не шкодили клітинам вашого організму.

Потрібно більше, щоб було краще

Намагаючись зберегти молодість шкіри якомога довше, дехто вважає, що й антиоксидантів для цього потрібно багато. Проте перевищувати належну дозу не варто. Наприклад, джерелом антиоксидантних сполучень можуть бути БАДи. У такому випадку потрібно консультуватися з лікарем, який допоможе з вибором добавок і встановить правильне дозування. Якщо неправильно приймати антиоксиданти, то вони можуть трансформуватися в прооксиданти. Таким чином вони не зупинятимуть окислювальний процес, а пришвидшуватимуть його.

Всі антиоксиданти володіють ідентичними властивостями

Усі молекули, які захищають клітини організму від пошкодження, можна вважати антиоксидантами, бо вони запобігають окисленню. Ця функція властива для понад 8 тисяч різних речовин, але діють вони по-різному. Наприклад, дефіцит вітаміну C не можна компенсувати великою дозою вітаміну E. Хоча вони обидва – антиоксиданти. Різні речовини взаємодіють з різними видами вільних радикалів. Тому організму необхідні декілька видів антиоксидантів для ефективного захисту. Щоб забезпечити себе усіма необхідними речовинами, дотримуйтеся збалансованого харчування або підберіть комплекс вітамінів на консультації з лікарем.