Кислотно-лужний баланс шкіри потрібно підтримувати в нормі. Ідеальним рівнем pH вважають 5, 5. Підвищений рівень pH притаманний жирній і проблемній шкірі, де переважає лужне середовище. У такому випадку на обличчі виникає жирний блиск, розширені пори і висипання.
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А також буває і навпаки: чим нижчий рівень pH, тим сильнішим стає кислотне середовище, а шкіра – сухою. Щоб уникнути порушення pH-балансу шкіри і зберігати його в нормі, стануть у нагоді 5 простих, але дієвих правил. Вони допоможуть не лише збалансувати pH шкіри, а й підтримуватимуть оптимальний кислотно-лужний баланс.
Як підтримувати в нормі pH шкіри: 5 правил
- Очищуйте шкіру правильно. Не слід користуватися милом для вмивання, бо у його складі занадто багато лугів. Натомість чудовою альтернативою слугують м'які пінки з нейтральним рівнем pH. Додамо, що навіть звичайна водопровідна вода володіє pH-рівнем, який дорівнює 7, що призводить до зрушення балансу в бік лужного середовища.
- Не ігноруйте тонік. Цей засіб сприяє нормалізації pH-балансу після вмивання і підготовлює шкіру до нанесення сироватки і крему.
Про здоров'я шкіри слід дбати / Фото з інстаграму @bangn.body
- Вибирайте засоби за типом шкіри та поточним її станом. Косметичні продукти мають власний рівень pH. Тому важливо, щоб цей показник збігався з поточним рівнем pH шкіри. Таким чином вдасться уникнути порушення балансу та інших неприємних наслідків. Наприклад, засоби, призначені для жирної шкіри напрямлені на зниження переваги лужного середовища, що у випадку зі сухою дермою лише погіршить її стан.
- Не зловживайте кислотними пілінгами. Зазвичай кислотні пілінги, які мають сильну дію, володіють рівнем pH нижче 3, 5. Експерти не радять використовувати такі засоби в домашніх умовах. Адже вони можуть спричинити непередбачувану реакцію: від подразнення до запалення. Вдома краще застосовувати спеціальні "домашні" пілінги з підвищеним рівнем pH.
- Стежте за pH-балансом організму в цілому. Цікаво, що тіло також має кислотно-лужне співвідношення. Якщо його порушити, то в організмі збиваються біологічні процеси, що у результаті відображається на стані шкіри.