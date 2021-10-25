Кислотно-щелочной баланс кожи нужно поддерживать в норме. Идеальным уровнем pH считают 5,5. Повышенный уровень pH присущ жирной и проблемной коже, где преобладает щелочная среда. В таком случае на лице возникает жирный блеск, расширенные поры и высыпания.
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А также бывает и наоборот: чем ниже уровень pH, тем сильнее становится кислотная среда, а кожа – сухой. Чтобы избежать нарушения pH-баланса кожи и сохранять его в норме, пригодятся 5 простых, но действенных правил. Они помогут не только сбалансировать pH кожи, но и будут поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс.
Как поддерживать в норме pH кожи: 5 правил
- Очищайте кожу правильно. Не следует пользоваться мылом для умывания, потому что в его составе слишком много щелочей. Зато отличной альтернативой служат мягкие пенки с нейтральным уровнем pH. Добавим, что даже обычная водопроводная вода обладает pH-уровнем, который равен 7, что приводит к сдвигу баланса в сторону щелочной среды.
- Не игнорируйте тоник. Это средство способствует нормализации pH-баланса после умывания и подготавливает кожу к нанесению сыворотки и крема.
О здоровье кожи следует заботиться / Фото из инстаграма @bangn.body
- Выбирайте средства по типу кожи и текущему ее состоянию. Косметические продукты имеют собственный уровень pH. Поэтому важно, чтобы этот показатель совпадал с текущим уровнем pH кожи. Таким образом удастся избежать нарушения баланса и других неприятных последствий. Например, средства, предназначенные для жирной кожи, направлены на снижение преимущества щелочной среды, что в случае с сухой дермой лишь ухудшит ее состояние.
- Не злоупотребляйте кислотными пилингами. Обычно кислотные пилинги, которые имеют сильное действие, обладают уровнем pH ниже 3,5. Эксперты не советуют использовать такие средства в домашних условиях. Ведь они могут вызвать непредсказуемую реакцию: от раздражения до воспаления. Дома лучше применять специальные "домашние" пилинги с повышенным уровнем pH.
- Следите за pH-балансом организма в целом. Интересно, что тело также имеет кислотно-щелочное соотношение. Если его нарушить, то в организме сбиваются биологические процессы, что в итоге отражается на состоянии кожи.