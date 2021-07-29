Засоби з SPF – вся правда: який фактор вибрати, коли і як наносити, щоб захистити шкіру

21:28

SPF розшифровується як Sun Protection Factor. Останнім часом засоби із рівнем SPF є особливо популярними в індустрії краси. Проте продукти з таким складом слід не лише регулярно, але й правильно наносити, аби захистити шкіру від негативного впливу сонячних факторів.