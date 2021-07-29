Засоби з SPF – вся правда: який фактор вибрати, коли і як наносити, щоб захистити шкіру
29 липня 2021 , 21:28Читать новость на русском
Джерело:Harper's Bazaar
SPF розшифровується як Sun Protection Factor. Останнім часом засоби із рівнем SPF є особливо популярними в індустрії краси. Проте продукти з таким складом слід не лише регулярно, але й правильно наносити, аби захистити шкіру від негативного впливу сонячних факторів.
Ольга Аншукова, кандидатка медичних наук і лікарка ін’єкційних методик омолодження, розповіла про всі нюанси під час вибору SPF-засобів і правила їхнього використання. Адже усі сонцезахисні засоби мають різний SPF, а також кожній красуні варто знати, який рівень підійде саме їй.
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Вся правда про SPF
- Класифікація SPF-засобів. Сонцезахисні засоби мають різний рівень SPF, який відповідає їхньому ступеню захисту від ультрафіолетових променів. Цифра на пакованні вказує, наскільки посилиться природна функція захисту вашої дерми після використання певного продукту. Захищають вони від шкідливих ультрафіолетових променів типів А (UVA) і В (UVB). Основний тип захисних продуктів ділиться на санскріни і санблоки. Також захист SPF часто додають до складу домашніх відходів, але там він має швидше підтримувальну властивість, ніж захисну.
- Вибір SPF. Вибирайте фактор захисту, опираючись на свої потреби та особливості клімату. Дерматологи вважають універсальним SPF-30. Все, що є нижче цієї позначки, сприяє більш оперативній засмазі, але не захищає від сонячних променів. SPF-30 є ідеальним балансом, якщо ви прагнете отримати красивий відтінок засмаглої шкіри, але боїтесь нашкодити їй. Натомість у випадку відпочинку в країні зі спекотним і вологим кліматом варто збільшити рівень захисту до 50 – 70. Також тоді слід шукати на етикетці позначку UVA. Подібні засоби завжди обіцяють "широкий спектр дії" (broad spectrum), а це означає, що даний продукт зменшує ризик розвитку раку і передчасного старіння шкіри.
- Для тих, у кого є пігментні плями. Ольга Аншукова каже: "Рекомендую брати з мене приклад і використовувати продукти 50 на 50: на пігмент наносити засоби з високим рівнем захисту, на інші частини обличчя і тіла – зі середнім. Подібні "beauty-колаборації" стали для багатьох неоціненним лайфхаком".
- Текстура засобу повинна відповідати вашим відчуттям. Влітку варто користуватися нежирними і легкими засобами без олійних компонентів у складі, аби уникнути появи жирного блиску.
- Використання санскрінів. Насамперед потрібно пам’ятати про регулярність. Аби SPF показував бажаний результат, наносіть засіб із його вмістом кожні 2 – 3 години. Адже активні промені сприяють тому, що шкіра дуже швидко вбирає крем. Також важливо наносити продукт за 20 – 30 хвилин перед виходом на вулицю, щоб він почав працювати і приніс вам максимальну користь.