Средства с SPF – вся правда: какой фактор выбрать, когда и как наносить, чтобы защитить кожу

21:28

SPF расшифровывается как Sun Protection Factor. В последнее время средства с уровнем SPF особенно популярными в индустрии красоты. Однако продукты с таким составом следует не только регулярно, но и правильно наносить, чтобы защитить кожу от негативного воздействия солнечных факторов.