Некоторые техники окрашивания волос еще недавно были модными, но hair-тренды непрерывно обновляются. Чтобы цвет вашей шевелюры был модным, стоит узнать о тех тенденциях, которые больше неактуальны. Среди топ-антитрендов в окрашивании волос на первом месте омбре, которое многие женщины успели полюбить.