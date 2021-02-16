Устаревшее окрашивание волос в 2021: главные антитренды
Некоторые техники окрашивания волос еще недавно были модными, но hair-тренды непрерывно обновляются. Чтобы цвет вашей шевелюры был модным, стоит узнать о тех тенденциях, которые больше неактуальны. Среди топ-антитрендов в окрашивании волос на первом месте омбре, которое многие женщины успели полюбить.
Источник:24 канал
С помощью окрашивания волос можно не только обновить имидж, но и добавить особого стильного шарма своему образу. Однако важно для процедуры выбирать модную технику. Кроме омбре и мелирования широкими прядями, есть еще несколько hair-антитрендов.
К теме: Какую стрижку сделать на короткие волосы: микро боб, тупые края и другие трендовые идеи
Антитренды 2021: окрашивание волос, которые давно устарели
Омбре с резкими переходами от темных корней к светлым кончикам
Мелирование крупными прядями больше не освежает образ
Однотонное окрашивание
Окрашивание в стиле "под седину"
Холодные оттенки "блонда"
Яркие пряди, контрастные и горизонтальные одновременно
Окрашивание натуральными красителями – хной или басмой
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter