Живильний, зволожувальний та антивіковий: як зробити крем для рук в домашніх умовах
Зберігати красу і здоров’я шкіри рук допоможе крем, який легко приготувати в домашніх умовах із натуральних інгредієнтів. Перевага домашньої косметики у тому, що ви завжди впевнені у корисності інгредієнтів, можете корегувати склад, залежно від індивідуальних потреб, і зберігати продукти у зручній для використання тюбику чи баночці.
Джерело:tochka.net
Живильний, зволожувальний чи антивіковий крем для рук повинен бути у косметичні кожної жінки. Особливо дієвим засіб буде, якщо ви зробите його в домашніх умовах. Для цього скористайтеся корисними рецептами і б’юті-хитрощами.
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Домашня косметика: живильний, зволожувальний та антивіковий креми в домашніх умовах
Насамперед варто дізнатися про поживність та ефективність компонентів, які слугуватимуть базою для приготування крему.
- Бджолиний віск – чистий і натуральний продукт для створення косметичних засобів. Якщо додати інгредієнт до крему, то він добре зволожуватиме шкіру, не викликатиме відчуття жирності, створюватиме невидимий захисний бар’єр, який утримуватиме вологу в дермі.
- Гліцерин – рослинний компонент, який допомагає зберігати шкіру зволоженою надовго. Також він підсилює дію інших інгредієнтів.
- Косметичні олії – слугують основою для будь-якого зволожувального крему. Олію слід вибирати різну, опираючись на бажаний результат. Наприклад, оливкова, мигдалева та кокосова олія добре зволожують шкіру, олія ши, чайного дерева і ромашки сприяє регенерації дерми.
Рецепт зволожувального крему для рук
Що вам знадобиться?
- 1 столова ложка топленого вершкового масла;
- 0, 5 столової ложки меду;
- 5 – 7 крапель олії ромашки;
- 1 чайна ложка екстракту череди.
Перемішуйте усі інгредієнти, допоки не утвориться однорідна маса. Потім перемістіть суміш в тару зі щільною кришкою. Таким кремом можна користуватися одразу після приготування.
Живильний крем для рук в домашніх умовах
Що вам знадобиться?
- 2 столові ложки сухого листя ромашки;
- 100 мілілітрів води;
- 1 чайна ложка олії чайного дерева;
- 1 чайна ложка олії жожоба;
- 3 краплі ефірної олії лаванди.
Спочатку сухе листя ромашки залийте водою та покладіть на плиту. Відвар потрібно варити на слабкому вогні протягом 50 – 60 хвилин. Не забувайте перемішувати суміш у процесі. Потім відцідіть відвар ромашки, дайте йому охолонути, починайте додавати інші інгредієнти. Розмішайте суміш і сміливо наносіть на руки.
Антивіковий крем для рук в домашніх умовах
Що вам знадобиться?
- Цедра 3 лимонів;
- 50 мілілітрів води;
- 1 чайна ложка лимонного соку;
- 5 мілілітрів гліцерину;
- 20 грамів бджолиного воску.
Розведіть цедру лимонів у кип’яченій воді. Залишіть суміш для настоювання на ніч. Потім процідіть та додайте в отриману воду інші компоненти. Крем зберігайте в баночці з кришечкою, яка щільно прилягатиме.
Важливо знати, що натуральні компоненти, з яких готують домашню косметику, не призначені для тривалого зберігання. Намагайтеся використати такий крем до 3 місяців. А зберігати домашні косметичні засоби слід у темній тарі при кімнатній температурі і якомога далі від місць з високою вологістю.
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